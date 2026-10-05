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Επανήλθε η ελεύθερη πρόσβαση στην πλατφόρμα όπου καταγράφονται οι ημερήσιες τιμές καυσίμων στα πρατήρια της Κύπρου, χωρίς να απαιτείται πλέον σύνδεση στο CY Login.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Philenews», το θέμα επιλύθηκε μετά από παρέμβαση του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημου Δαμιανού, ο οποίος φαίνεται ότι δεν ήταν ενήμερος για την αλλαγή που έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν συγκεκριμένα πως ουδέποτε δόθηκε τέτοια οδηγία από τον Υφυπουργό, καθώς τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν θα έπρεπε να είχαν ενταχθεί κάτω από την «ομπρέλα» του CY Login.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως, από την πρώτη στιγμή που είχε εφαρμοστεί η προηγούμενη αλλαγή, με την πρόσβαση στις τιμές να γίνεται μόνο μέσω CY Login, είχαν προκύψει αντιδράσεις τόσο από απλούς πολίτες όσο και από άλλους ενδιαφερόμενους που χρησιμοποιούσαν το Παρατηρητήριο Λιανικών Τιμών Καυσίμων.

Υπενθυμίζεται πως στο Παρατηρητήριο Λιανικών Τιμών Καυσίμων δημοσιεύονται καθημερινά οι τιμές των καυσίμων, καθώς και η μέση, η χαμηλότερη και η υψηλότερη τιμή, με τα στοιχεία να αφορούν τόσο τις τιμές ανά επαρχία όσο και ανά πρατήριο.