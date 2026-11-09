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Της Ξανθής Γούναρη

Στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, ο Αιθίοπας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι κατέρριψε το ρεκόρ της κλασικής διαδρομής φορώντας παπούτσια Nike. Ο αμερικανικός κολοσσός, παρά τις πιέσεις που δέχεται στις πωλήσεις του, συνεχίζει να επενδύει στα λεγόμενα “super shoes”, τα αγωνιστικά παπούτσια υψηλών επιδόσεων.

Σε αυτή την αγορά, όπου η Nike βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρούς ανταγωνιστές όπως η Adidas, η ASICS, η Puma, η HOKA και η On, φιλοδοξεί να αποκτήσει θέση και η ελληνική ena athletics, με βασικό επενδυτή τον Άλεξ Λάτση. Η startup αθλητικής υπόδησης, που σύμφωνα με πληροφορίες καταγράφει υψηλό ρυθμό ανάπτυξης το 2026, διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων της και την εμπορική της παρουσία.

Από το Golden Hall στη Θεσσαλονίκη

Η ena athletics έκανε ντεμπούτο τον Νοέμβριο του 2024, με το πρώτο της monobrand κατάστημα στο Golden Hall και το Proto Runner 1, ένα παπούτσι τρεξίματος που τοποθετήθηκε εξαρχής στην υψηλή κατηγορία τιμών, με αρχική τιμή 230 ευρώ.

Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, η εταιρεία έχει αποκτήσει παρουσία σε τέσσερα εμπορικά σημεία. Στο Golden Hall προστέθηκε το City Link στο κέντρο της Αθήνας, ενώ η ena athletics απέκτησε εποχική παρουσία στη Navarino Agora της Costa Navarino. Η πιο πρόσφατη κίνηση πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο, με το άνοιγμα καταστήματος στο Mediterranean Cosmos της Θεσσαλονίκης.

Η ena athletics διαθέτει δικό της ηλεκτρονικό κατάστημα, ενώ από τον Μάιο του 2026 τα προϊόντα της πωλούνται και μέσω της INTERSPORT του ομίλου Fourlis, τόσο σε επιλεγμένα φυσικά καταστήματα όσο και στο e-shop της αλυσίδας. Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης κοινές δράσεις που απευθύνονται στη δρομική κοινότητα.

Παράλληλα, η γκάμα της έχει διευρυνθεί σε έξι βασικά μοντέλα, με τιμές από 150 έως 250 ευρώ, που καλύπτουν από τις αγωνιστικές επιδόσεις και την καθημερινή προπόνηση έως το γυμναστήριο και την καθημερινή χρήση, επιτρέποντας στην εταιρεία να απευθυνθεί σε ευρύτερο καταναλωτικό κοινό.

Στο τεχνολογικό σκέλος, η ena athletics επενδύει σε δικές της λύσεις, όπως ο αφρός Silphion, η πλάκα ανθρακονημάτων οκτώ στρώσεων του Proto Gamma και η ενδιάμεση σόλα AXICORE, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με ομάδα αθλητικής επιστήμης του Hôpital de la Tour στη Γενεύη.

Η ena athletics ενισχύει την παρουσία της στον αγωνιστικό αθλητισμό, έχοντας ως πρώτο επαγγελματία αθλητή της τον μαραθωνοδρόμο Amadeus Clements, ο οποίος τερμάτισε 14ος στον στον φετινό Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας με χρόνο 2:22:03, και ως brand ambassador τον υπερμαραθωνοδρόμο Dean Karnazes. Παράλληλα, ως επίσημος χορηγός του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2026, αξιοποίησε τη διοργάνωση για δοκιμές του Proto Gamma, με τρεις αθλητές να ολοκληρώνουν τη διαδρομή των 245,3 χιλιομέτρων φορώντας το συγκεκριμένο μοντέλο.

Ο Άλεξ Λάτσης και η επένδυση στα super shoes

Ο Άλεξ Λάτσης, γεννημένος το 1982 στην Ελβετία, είναι το τρίτο από τα τέσσερα παιδιά του Σπύρου Λάτση. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε πρόσφατα ο Οδυσσέας Αθανασίου, η οικογένειά του έχει αναθέσει τη συνέχεια της επένδυσης στο Ελληνικό. Ο ίδιος έχει ήδη διαγράψει τη δική του επιχειρηματική πορεία. Έχοντας σπουδάσει Σύγχρονη Ιστορία στην Οξφόρδη και Graphic Design στο Central Saint Martins του Λονδίνου, συνίδρυσε το 2008 τη βρετανική εκδοτική εταιρεία Nobrow. Το 2017 δημιούργησε μαζί με τον Ben Wirz την Brighteye Ventures, εταιρεία venture capital με επίκεντρο την εκπαιδευτική τεχνολογία, ενώ με την ena athletics επεκτείνει τη δραστηριότητά του στην αγορά των αθλητικών υποδημάτων.

Για την ανάπτυξη του brand έχει συγκροτηθεί ομάδα με διεθνή εμπειρία, στην οποία συμμετέχουν ο Peter Ruppe, με προϋπηρεσία στη Nike και την Under Armour, και ο σχεδιαστής υποδημάτων Manuele Bianchi. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ελληνικής εταιρείας είναι ο Θωμάς Θωμαΐδης, με προϋπηρεσία στην Ocado.

Τα παπούτσια παράγονται στην Κίνα, με την ena athletics να επενδύει στον σχεδιασμό και στην τεχνολογία των προϊόντων της, αξιοποιώντας και τη σύνδεση του ελληνικού brand με την ιστορία του Μαραθωνίου.

Τον περασμένο Απρίλιο, ένα ζευγάρι παπούτσια της ena athletics βρέθηκε και στα χέρια του Εμανουέλ Μακρόν, ως δώρο του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στην Αθήνα.

Οκταπλασιασμός τζίρου, αλλά και αυξημένες ζημιές

Η εμπορική ανάπτυξη της ena athletics αποτυπώνεται και στον κύκλο εργασιών της, αν και η εταιρεία παραμένει ζημιογόνος.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025, ο κύκλος εργασιών της ENA ATHLETICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ανήλθε σε 370.686 ευρώ, από 43.922 ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση περίπου 744%. Η σύγκριση αφορά, πάντως, δύο διαφορετικές φάσεις της δραστηριότητάς της, καθώς το 2024 ήταν η χρονιά της εμπορικής της εκκίνησης.

Οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 501.550 ευρώ, έναντι 355.167 ευρώ το προηγούμενο έτος. Οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν από 42.001 σε 179.219 ευρώ, ενώ τα λοιπά έξοδα και οι ζημιές ανήλθαν σε 426.926 ευρώ.

Σημαντική είναι και η αύξηση των αποθεμάτων, τα οποία έφθασαν τις 450.894 ευρώ στο τέλος του 2025, από 79.937 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Αντίστοιχα, η αναπόσβεστη αξία των παγίων αυξήθηκε σε 638.187 ευρώ, από 95.073 ευρώ.

Η χρηματοοικονομική εικόνα εμφανίζει, ωστόσο, και σημαντικές υποχρεώσεις. Στο τέλος του 2025 οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 2,08 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια ήταν αρνητικά κατά 711.717 ευρώ, έναντι αρνητικών ιδίων κεφαλαίων 210.167 ευρώ το 2024.

Στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται ότι η εταιρεία προσδοκά πωλήσεις το 2026 που θα συμβάλουν στον περιορισμό των συσσωρευμένων ζημιών και των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων. Οι μέτοχοι δεσμεύονται, σε κάθε περίπτωση, να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε τα ίδια κεφάλαια να καταστούν θετικά.

Η αγορά των 54 δισ. δολαρίων

Η Nike άνοιξε τον δρόμο για την καθιέρωση των “super shoes” με τις σειρές Vaporfly και Alphafly, όμως πλέον ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί. Η Adidas απαντά με τη σειρά Adizero, η ASICS με τη Metaspeed, ενώ η Puma, η HOKA και η On διεκδικούν επίσης μερίδιο στην κατηγορία των αγωνιστικών υποδημάτων υψηλών επιδόσεων.

Σύμφωνα με την The Business Research Company, η παγκόσμια αγορά υποδημάτων τρεξίματος έφτασε τα 53,62 δισ. δολάρια το 2025 και προβλέπεται να αγγίξει τα 73,55 δισ. δολάρια έως το 2030. Ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζει η κατηγορία των παπουτσιών με πλάκα ανθρακονημάτων, στην οποία ανήκουν τα “super shoes”. Η αξία της εκτιμάται σε 1,45 δισ. δολάρια το 2025, με προοπτική να φτάσει τα 3,25 δισ. δολάρια έως το 2031, σύμφωνα με την Deep Market Insights.

Forbes