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Τη Στρατηγική Προσέλκυσης Επενδύσεων και Ταλέντων για την περίοδο 2027-2030, με στόχο την προσέλκυση νέων επενδυτών, τη διατήρηση υφιστάμενων επιχειρήσεων και την περαιτέρω ανάπτυξή τους, παρουσίασε την Παρασκευή ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, χαρακτηρίζοντας παράλληλα την ενίσχυση των διατλαντικών σχέσεων στρατηγική προτεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μιλώντας εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στο ετήσιο συνέδριο του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Κύπρου (AmCham Cyprus), στη Λευκωσία, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι η κυβερνητική στρατηγική στηρίζεται σε τέσσερις άξονες: «Προσέλκυση, Διατήρηση, Επέκταση, Διασύνδεση». Επιδίωξη είναι η ενίσχυση της παρουσίας ξένων επενδυτών και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η στενότερη σύνδεσή τους με την κυπριακή οικονομία.

«Η εμπιστοσύνη των επενδυτών εξαρτάται από διαφανείς διαδικασίες, αποτελεσματική ρύθμιση και αποδοτικές δημόσιες υπηρεσίες», υπογράμμισε, επισημαίνοντας την ανάγκη συνεργασίας κυβέρνησης και επιχειρηματικού κόσμου.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες Κύπρου – ΗΠΑ

Ο Υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι η ενίσχυση των διατλαντικών σχέσεων βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, με τις δύο πλευρές να διατηρούν κοινά συμφέροντα στην ενεργειακή ασφάλεια, την καινοτομία, την άμυνα και την οικονομική ανθεκτικότητα.

«Μαζί, πρέπει να προστατεύσουμε τις κρίσιμες υποδομές, να διαφοροποιήσουμε τις αλυσίδες εφοδιασμού και να ενισχύσουμε την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε σε διαταραχές», δήλωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Στρατηγικό Διάλογο Κύπρου – ΗΠΑ, μέσω του οποίου προωθείται η συνεργασία στους τομείς της ασφάλειας, της διαχείρισης κρίσεων, της ενέργειας, του εμπορίου, των επενδύσεων και της εκπαίδευσης, με στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

Η Κύπρος στον οικονομικό διάδρομο IMEC

Αναφερόμενος στον περιφερειακό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Ιωάννου υπογράμμισε ότι η χώρα επιδιώκει να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων της στη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτό, επικαλέστηκε τη συμβολή της Κύπρου στις απομακρύνσεις αμάχων από περιοχές συγκρούσεων και στην ανθρωπιστική συνεργασία μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου «Αμάλθεια», τονίζοντας ότι οι εξελίξεις στην περιοχή επηρεάζουν άμεσα την ευρωπαϊκή ασφάλεια και ευημερία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προοπτικές του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC), ο οποίος προσφέρει ευκαιρίες για το εμπόριο, τις επενδύσεις και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Όπως εξήγησε, η Κύπρος μπορεί να συμβάλει αξιοποιώντας τη ναυτιλιακή τεχνογνωσία, τις επαγγελματικές υπηρεσίες, τις περιφερειακές συνεργασίες και την πρόσβασή της στην Ενιαία Αγορά της ΕΕ.

Για την επιτυχία του εγχειρήματος απαιτούνται βιώσιμα έργα, συντονισμός των κανονιστικών πλαισίων και συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τη στήριξη σχημάτων όπως το «3+1» μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.

«Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε διασυνδέσεις που αποφέρουν αμοιβαία οφέλη και προσφέρουν στους εταίρους ένα διαρκές συμφέρον στην περιφερειακή σταθερότητα», ανέφερε.

LNG, ηλεκτρικές διασυνδέσεις και ψηφιακές υποδομές

Στον ενεργειακό τομέα, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το διατλαντικό εμπόριο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και οι πόροι της Ανατολικής Μεσογείου μπορούν να ενισχύσουν τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της Ευρώπης.

Επισήμανε τη συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αποθήκευση, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις και η ενεργειακή αποδοτικότητα.

Τόνισε ότι οι σχετικές επενδύσεις πρέπει να στηρίζονται σε ορθή τεχνική αξιολόγηση, αξιόπιστη χρηματοδότηση και περιβαλλοντική υπευθυνότητα, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της ψηφιακής διασυνδεσιμότητας και της κυβερνοασφάλειας για την οικονομική ανάπτυξη και την προστασία κρίσιμων υποδομών, επισημαίνοντας τον ρόλο του εκπαιδευτικού κέντρου CYCLOPS στη Λάρνακα στην ενίσχυση της περιφερειακής ετοιμότητας.

Ολοκληρώνοντας, επαναβεβαίωσε εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας τη δέσμευση της Κύπρου για ισχυρές διατλαντικές σχέσεις και μια ασφαλή και ευημερούσα Ανατολική Μεσόγειο.

AmCham Cyprus: Πάνω από 100 αμερικανικές εταιρείες

Ο πρόεδρος του AmCham Cyprus, Μάριος Καπιρής, ανέφερε ότι το Επιμελητήριο, το οποίο συμπληρώνει 30 χρόνια από την ίδρυσή του το 1996, εκπροσωπεί περισσότερες από 100 μεγάλες αμερικανικές εταιρείες και επιχειρήσεις με αμερικανική συμμετοχή.

Όπως σημείωσε, βασικές προτεραιότητες αποτελούν η ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων Κύπρου και ΗΠΑ, η προσέλκυση επενδύσεων και η ανάπτυξη συνεργασιών στην ενέργεια, τις ψηφιακές και πράσινες τεχνολογίες, τη βιωσιμότητα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, την υγεία και την εκπαίδευση.

Ο κ. Καπιρής αναφέρθηκε στη συμβολή του Επιμελητηρίου στην Ολοκληρωμένη Στρατηγική Κύπρου-ΗΠΑ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και την αμερικανική Πρεσβεία, καθώς και στην προώθηση μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν τη διαφάνεια, τα νομικά πρότυπα και την ανταγωνιστικότητα.

Υπογράμμισε ακόμη τον ρόλο του AmCham ως πλατφόρμας διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων, φορέων χάραξης πολιτικής και διεθνών εταίρων, με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενθάρρυνση της καινοτομίας.

ΚΕΒΕ: Ζητούμενο οι επενδύσεις και οι νέες θέσεις εργασίας

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου, χαρακτήρισε τις σχέσεις Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών ως τις ισχυρότερες μέχρι σήμερα, τόσο σε διπλωματικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η γεωγραφική θέση της Κύπρου δεν αρκεί από μόνη της για την προσέλκυση επενδύσεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού, αναβάθμισης των υποδομών, ενίσχυσης των ενεργειακών και ψηφιακών δυνατοτήτων και διαμόρφωσης προβλέψιμου ρυθμιστικού πλαισίου.

Επισήμανε επίσης ότι η στενότερη οικονομική συνεργασία Ευρώπης και ΗΠΑ προσφέρει ευκαιρίες στην καινοτομία, την ενεργειακή ασφάλεια, την τεχνολογία και την οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

«Η πραγματική δοκιμασία των στρατηγικών συνεργασιών είναι τελικά κατά πόσο παράγουν απτά αποτελέσματα: νέες επενδύσεις, ισχυρότερες επιχειρήσεις, ποιοτικές θέσεις εργασίας, καινοτομία και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη», ανέφερε.

Στο συνέδριο συμμετείχαν φορείς χάραξης πολιτικής, διπλωμάτες, επιχειρηματίες και εμπειρογνώμονες από την Κύπρο και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι των Αμερικανικών Εμπορικών Επιμελητηρίων της Ιορδανίας και του Λουξεμβούργου.

ΚΥΠΕ