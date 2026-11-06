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Καταζητείται ο Lucian Brateanum, 41 ετών, από τη Ρουμανία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής χρηματικού ποσού από κατάστημα, η οποία διαπράχθηκε στις 31/10/2026 στην επαρχία Αμμοχώστου.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας, στο τηλέφωνο 23-803205 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.