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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά από πυρκαγιά, κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε δίκυκλο όχημα.

Σε σχετική ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, αναφέρεται ότι στις 4:40, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε μηχανοκίνητο δίκυκλο όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε πεζοδρόμιο στην Αγλαντζιά, στην επαρχία Λευκωσίας.

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Ακροπόλεως «Λοχία Σπύρου Τταντή» με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 05:01.

Από τη φωτιά και τη θερμότητα, το δίκυκλο όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Θα ακολουθήσει διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.