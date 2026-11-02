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Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει δημοσιευθεί ο κατάλογος των επιτυχόντων υποψηφίων των Ψυχομετρικών Εξετάσεων, οι οποίες διεξήχθησαν στις 10 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων, σύμφωνα με την προκήρυξη υπ’ αριθμόν 5769/1057.

Ο κατάλογος των επιτυχόντων υποψηφίων, λόγω αναβάθμισης της ιστοσελίδας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως www.gov.cy/mjpo.

Οι επόμενες διαδικασίες αξιολόγησης περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή δοκιμασιών Αθλητικών και Γυμναστικών Αγωνισμάτων, καθώς και των δοκιμασιών Κλειστοφοβίας και Υψοφοβίας.

Η ημερομηνία διεξαγωγής των πιο πάνω δοκιμασιών θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα τύχουν σχετικής ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Προσλήψεων και Μελετών, στα ακόλουθα τηλέφωνα: 22802475, 22802476 και 22802437.