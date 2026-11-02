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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από πυρκαγιά σε αποθήκη οικίας στην Περιστερώνα.

Σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται ότι χθες στις 18:22, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε αποθήκη οικίας στην κοινότητα Περιστερώνας, στην επαρχία Λευκωσίας.

Ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λακατάμειας και Υπαίθρου Περιστερώνας με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 18:43.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το περιεχόμενο της αποθήκης υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από υπερθέρμανση ηλεκτρικού καλωδίου οικιακής ηλεκτρικής συσκευής, η οποία βρισκόταν σε λειτουργία.