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Ολόκληρη η κλιματική αλλαγή, σε μια μόνο στιγμή σήμερα στην Πάφο: Από εκεί που πάλευαν για να κατασβήσουν πυρκαγιά, βρέθηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα να παλεύουν με πλημμυρικά φαινόμενα.

Το συγκυριακά απίστευτο γεγονός συνέβη το απόγευμα στην κοινότητα Αμαργέτη. Όπως ανέφερε ο κάτοικος της περιοχής, Αλέξανδρος Νικολάου, απαθανατίζοντας μάλιστα και το φαινόμενο με τον φωτογραφικό φακό, ενώ επιχειρούσε με άλλα άτομα να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά που εντόπισαν σε αγροτική περιοχή της Αμαργέτης, στην ανατολική ορεινή Πάφο, βρέθηκαν κυριολεκτικά από τη μια στιγμή στην άλλη να προσπαθούν να αποφύγουν τις συνέπειες των κατακλυσμιαίων βροχοπτώσεων που ενέκυψαν ξαφνικά την ώρα εκείνη.

Μέσα σε μια μόλις ώρα, ζήσαμε τα πάντα, αναφέρει ο κ. Νικολάου. Από την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αγροτική γη, βρεθήκαμε λίγα λεπτά αργότερα αντιμέτωποι με μια ξαφνική και έντονη πλημμύρα που άφησε πίσω της και ζημιές.

Φωτιά και νερό σε μια ώρα μέσα. Η φύση μας έδειξε τη δύναμη της και πόσο απρόβλεπτη μπορεί να γίνει, κατέληξε ο Αλέξανδρος Νικολάου.