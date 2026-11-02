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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά από πυρκαγιά σε σταθμευμένο όχημα σε αγροτική περιοχή, εξαιτίας της οποία δύο άτομα υπέστησαν εγκαύματα.

Η ώρα 19:11, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο εγκαταλελειμμένης οικίας, σε αγροτική περιοχή στην κοινότητα Δράπια, στην επαρχία Λάρνακας.

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Βασιλικού με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:34.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε δύο άτομα, τα οποία υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα στην προσπάθειά τους να κατασβήσουν την πυρκαγιά και να μετακινήσουν το όχημα.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από μηχανικό/ ηλεκτρικό πρόβλημα του οχήματος.