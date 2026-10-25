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Στο στόχαστρο εγκληματικών στοιχείων βρίσκεται πρώην αστυνομικός στη Λεμεσό, μετά την κακόβουλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε όχημα έξω από γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων, ιδιοκτησίας του, στη Λεωφόρο Αμαθούντος, στον Άγιο Τύχωνα.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού που διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στην περιοχή, από τα οποία ενδέχεται να εξασφαλιστεί μαρτυρικό υλικό που θα βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 23:30 το βράδυ του Σαββάτου, όταν εκδηλώθηκε φωτιά στο όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από τα γραφεία ενοικιάσεως οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς, καθώς και μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις. Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Η σκηνή αποκλείστηκε και από τις προκαταρκτικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα.

Ο ιδιοκτήτης του γραφείου και του οχήματος, ο οποίος είναι πρώην αστυνομικός, είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο εγκληματικών στοιχείων. Σε επικοινωνία του με τις Αρχές, ανέφερε ότι δεν υποψιάζεται οποιοδήποτε πρόσωπο και ότι δεν έχει διαφορές με κανέναν.

Από τη σκηνή παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις.