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Την προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) αναλαμβάνει από σήμερα, Κυριακή (25/10), ο Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, η θητεία του Κύπριου ακαδημαϊκού θα έχει διάρκεια δυόμισι ετών.

Η έρευνα του κ. Κωνσταντινίδη επικεντρώνεται στο διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα στα δικαιώματα των μειονοτήτων, στα κοινωνικά δικαιώματα, καθώς και στη διασύνδεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την ποινική δικαιοσύνη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο ίδιος συνέταξε την Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και σήμερα υποστηρίζει την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Είναι μέλος της Διευθύνουσας Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στους τομείς της Βιοϊατρικής και της Υγείας του Συμβουλίου της Ευρώπης (CDBIO), της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου, καθώς και της Επιτροπής Σύνταξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Πολιτικές για τα Ναρκωτικά (DH-PDA).

«Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα να αναλαμβάνω την προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του FRA σε μια περίοδο κατά την οποία τα θεμελιώδη δικαιώματα δέχονται αυξανόμενες πιέσεις», δήλωσε ο κ. Κωνσταντινίδης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Όπως σημείωσε, η «μοναδική προστιθέμενη αξία» του FRA έγκειται στον συνδυασμό αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων και εμπειρογνωμοσύνης με τη στενή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να αντιμετωπιστούν οι σημαντικές προκλήσεις που προκύπτουν από την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιοποίηση, τις ανισότητες, την ασφάλεια και τη μετανάστευση.

Πρόσθεσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο «διαδραματίζει ζωτικό ρόλο» στον καθορισμό της στρατηγικής κατεύθυνσης του Οργανισμού, στη στήριξη της αποτελεσματικής διακυβέρνησής του και στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του.

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τη Διευθύντρια και το προσωπικό του Οργανισμού, τους εταίρους του και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα θα παραμείνουν στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων στην ΕΕ», ανέφερε.

Ο FRA ευχαρίστησε τον απερχόμενο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Τζιμ Κλάρκεν από την Ιρλανδία, «για την ηγεσία και τη δέσμευσή του κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του».

Η Διευθύντρια του FRA, Σίρπα Ράουτιο, δήλωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον κ. Κλάρκεν, για την αφοσίωση και τη στήριξή του. Παράλληλα, καλωσόρισε τον κ. Κωνσταντινίδη, σημειώνοντας ότι προσβλέπει ιδιαίτερα στη συνεργασία μαζί του.

«Σε αυτό το περιβάλλον των συσσωρευόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων, των απειλών κατά των καθιερωμένων κανόνων και των αυξανόμενων ανισοτήτων, απαιτείται μια σαφής, κατηγορηματική και ενιαία φωνή από τον FRA, το προσωπικό, τη διοίκηση και το Διοικητικό του Συμβούλιο, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα θα παραμείνουν ακρογωνιαίος λίθος της χάραξης πολιτικής και της νομοθέτησης στην ΕΕ», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εποπτεύει τη λειτουργία του FRA, καθορίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες του Οργανισμού και εγκρίνει τον προϋπολογισμό του.

Αποτελείται από εκπροσώπους των 27 κρατών μελών της ΕΕ, κρατών με καθεστώς παρατηρητή, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε δυόμισι χρόνια, τα μέλη του εκλέγουν Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο μεταξύ τους.

Η σημερινή Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Άστριντ Κίελντγκααρντ-Πέντερσεν από τη Δανία, εξελέγη στις 19 Μαΐου 2026.

Συγχαρητήρια Υπουργείου Δικαιοσύνης

Τα «θερμά του συγχαρητήρια» στον Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη για την ανάληψη των καθηκόντων του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), εκφράζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

«Η ανάληψη της Προεδρίας ενός ιδιαίτερα σημαντικού Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από έναν Κύπριο ακαδημαϊκό αποτελεί τιμή για την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνώριση της επιστημονικής του κατάρτισης, της εμπειρίας και της προσφοράς του στους τομείς του διεθνούς δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», αναφέρει το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

«Σε μια περίοδο σύνθετων προκλήσεων για την Ευρώπη, η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας και του κράτους δικαίου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία», σημειώνει, προσθέτοντας πως, οι αρχές αυτές βρίσκονται στον πυρήνα της αποστολής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. «Η αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και η προστασία της δημόσιας ασφάλειας οφείλουν πάντοτε να συμβαδίζουν με τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών κάθε ανθρώπου», προσθέτει.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εύχεται στον κ. Κωνσταντινίδη «κάθε επιτυχία» στην άσκηση των νέων του καθηκόντων και μια δημιουργική και παραγωγική θητεία προς όφελος των κοινών ευρωπαϊκών αξιών και των πολιτών της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΥΠΕ