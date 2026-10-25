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Τη σημασία της πλήρους και συνολικής επαναβεβαίωσης του κεκτημένου των διαπραγματεύσεων, όπως διαμορφώθηκε μέχρι το τέλος της Διάσκεψης στο Κραν Μοντανά το 2017, για όλες τις πτυχές από όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε να υπάρξει επικέντρωση στα θέματα που απομένουν, επισημαίνει ο Ε/κ διαπραγματευτής, Μενέλαος Μενελάου τονίζοντας ότι η διαφύλαξη όλων των συγκλίσεων σε όλα τα κεφάλαια αποτελεί τη μόνη οδό ώστε μια νέα διαδικασία να επικεντρωθεί αποκλειστικά στα εναπομείναντα ανοικτά ζητήματα.

Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ο κ. Μενελάου προσθέτει ότι η απουσία προόδου για μια διευρυμένη διάσκεψη δεν οφείλεται σε έλλειψη κινητικότητας στην ουσία, τη μεθοδολογία ή τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, αλλά ότι υπάρχει ακόμα απόσταση που πρέπει να διανυθεί σε σχέση με τη στάση της Τουρκίας. Εξηγεί ότι το κεκτημένο των συνομιλιών περιλαμβάνει θεμελιώδη ζητήματα, όπως η ασφάλεια και οι εγγυήσεις, τα οποία αφορούν άμεσα τις εγγυήτριες δυνάμεις και απαιτούν τη δική τους εποικοδομητική συμβολή.

Αναφορικά με το έγγραφο συγκλίσεων των ΗΕ, αναφέρει ότι δεν τίθεται θέμα υπογραφής του ούτε πρόκειται για ενδιάμεση συμφωνία, αλλά για μια αντικειμενική καταγραφή του σημείου στο οποίο διακόπηκαν οι συνομιλίες. Παράλληλα, διαψεύδει τους ισχυρισμούς περί 7 σημείων που δήθεν άφησε ο ΓΓ του ΟΗΕ φεύγοντας από την Κύπρο λέγοντας ότι ο κ. Γκουτέρες επικεντρώθηκε στην ουσία και σε συγκεκριμένα ΜΟΕ, όπως τα σημεία διέλευσης και την αποναρκοθέτηση.

Στο ζήτημα των οδοφραγμάτων, ο Μενέλαος Μενελάου αναφέρει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποδέχθηκε ρητά τη συμβιβαστική θέμα του ΓΓ για τη Μια Μηλιά και την όδευση Αθηένου-Πυρόι-Αγλαντζιά. Όταν η τουρκοκυπριακή πλευρά ζήτησε να συμπεριληφθεί το σημείο Λουρουτζίνα-Λύμπια, η ελληνοκυπριακή πλευρά πρότεινε, για λόγους ισορροπίας, την συμπερίληψη της περιοχής των Κοκκίνων. Απορρίπτει τις αιτιάσεις περί μεταβαλλόμενων απαιτήσεων, σημειώνοντας ότι η καθυστέρηση στη συμφωνία για τα σημεία διέλευσης αξιοποιείται από την άλλη πλευρά για να καθυστερεί η ουσία του Κυπριακού.

Για την εκ περιτροπής προεδρία ως προαπαιτούμενο, όπως το θέτει η τ/κ πλευρά, ο κ. Μενελάου διευκρινίζει ότι το θέμα περιλαμβάνεται στις συγκλίσεις, αλλά μόνο στο πλαίσιο της συνολικής επαναβεβαίωσής τους για όλα τα κεφάλαια, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορούν να τίθενται μονομερείς όροι για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Όσον αφορά την πρόταση 19 σημείων του Προέδρου Χριστοδουλίδη, αναφέρει ότι υποβλήθηκαν προφορικά στο πλαίσιο των συζητήσεων για την επιτάχυνση της προεργασίας. Προσθέτει ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο μέχρι τη λήξη της θητείας του κ. Γκουτέρες, υπενθυμίζοντας ότι στον ΟΗΕ υπάρχει θεσμική συνέχεια και σαφείς όροι εντολής από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

ΚΥΠΕ