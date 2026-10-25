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Τη νέα σύνθεση των Επαρχιακών Επιτροπών του, καθώς και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ανακοίνωσε το ΕΛΑΜ, μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας στην επαρχία Λευκωσίας.

Επικεφαλής της Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας αναλαμβάνει ο Γιώργος Τοούλας, της Λάρνακας ο Βαλεντίνος Αλαμάνγκος, της Λεμεσού ο Γιώργος Γεωργίου, της Πάφου ο Χαράλαμπος Γρηγορίου και της Αμμοχώστου ο Αντρέας Μαρίνου.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα αιρετά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ανά επαρχία, ολοκληρώνοντας τον νέο οργανωτικό χάρτη του κόμματος μετά τις εσωκομματικές διαδικασίες.

Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας

Επικεφαλής επαρχιακής: Γιώργος Τοούλας

Αναπληρωτής επαρχιακός: Αντώνης Αντωνίου

Οργανωτικός: Έλενα Στεφανή

Αναπληρωτής οργανωτικός: Άντρη Διονυσίου

Ταμίας: Γιάννα Καρσέρα

Γραμματέας: Ρούλλα Ευθυμίου

Μέλη: Γιώργος Τσαγγάρης, Γιώργος Βασιλείου

Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας

Επικεφαλής επαρχιακής: Βαλεντίνος Αλαμάνγκος

Αναπληρωτής επαρχιακός: Χάρης Πουργουρής

Οργανωτικός: Ανδρέας Κάδης

Αναπληρωτής οργανωτικός: Δέσποινα Νικολάου

Ταμίας: Λοΐζος Λυσάνδρου

Γραμματέας: Άγγελος Σαβεριάδης

Μέλη: Στέλιος Πασιουρτίδης, Άνδρος Χαραλάμπους

Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού

Επικεφαλής επαρχιακής: Γιώργος Γεωργίου

Αναπληρωτής επαρχιακός: Πανάρετος Παναρέτου

Οργανωτικός: Περικλής Στυλιανού

Αναπληρωτής οργανωτικός: Κυριάκος Δρουσιώτης

Ταμίας: Μαρίνα Παρίδου

Γραμματέας: Γεωργία Ονουφρίου

Μέλη: Παναγιώτης Σάββα, Ναταλύ Γλυκύ

Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου

Επικεφαλής επαρχιακής: Χαράλαμπος Γρηγορίου

Αναπληρωτής επαρχιακός: Άθως Αντωνίου

Οργανωτικός: Χρίστος Γεωργιάδης

Αναπληρωτής οργανωτικός: Γιάννος Χριστούδιας

Ταμίας: Παναγιώτης Νικήτα

Γραμματέας: Άντρη Χριστοδούλου

Μέλη: Νάσια Νεοφύτου, Μάριος Ματθαίου

Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου

Επικεφαλής επαρχιακής: Αντρέας Μαρίνου

Αναπληρωτής επαρχιακός: Αντρέας Μιχάλη

Οργανωτικός: Στάθης Κωνσταντίνου

Αναπληρωτής οργανωτικός: Παναγιώτης Ττοφίνης

Ταμίας: Γιώργος Παπαϊωάννου

Γραμματέας: Γεωργία Τσιερκέζου

Μέλη: Παναγιώτης Κωνσταντίνου, Άδαμος Κασάπης

Τα αιρετά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής

Λευκωσία: Μαρίνα Χρυσοστόμου, Πόλυς Πολυδώρου, Νίνα Παπαδάμου, Θέκλα Αναγιωτίδου, Αλέξανδρος Κρητικός, Κατερίνα Χαραλάμπους, Αλέξανδρος Γεωργίου, Κύκκος Δημητρίου, Βασίλης Παντζιαρής, Σωτήρης Αντωνίου, Χρήστος Χρήστου, Χαράλαμπος Μικελλής, Γιώργος Τσιτλίδης, Γιώργος Σωφρονίου.

Λεμεσός: Μαρίνος Μεφέρης, Κλείτος Μιχαήλ, Δημήτρης Ονησιφόρου, Χάρης Νικολάου, Ιωάννης Ξιουρής, Παναγιώτης Νικολάου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Ανδρέας Λυσάνδρου, Πανίκκος Ηρακλέους.

Λάρνακα: Παναγιώτης Κίτρου, Αντριάνα Χριστοδούλου, Κωνσταντίνος Χατζηγιαννάκου, Νίκος Ανδρονίκου, Παύλος Θεμιστοκλή, Απόστολος Ανδρέου, Νίκος Νικολάου.

Πάφος: Ανδρέας Ανδρονίκου, Δημήτρης Χατζηδημητριάδης, Μιχάλης Κουντουρέσιης, Κωνσταντίνος Κώστα, Νίκος Δάρμας, Χρίστος Ιωάννου.

Αμμόχωστος: Παναγιώτης Παναγιώτου, Στέφανος Τσολάκης, Σωκράτης Κωνσταντίνου, Γιώργος Παντελή.