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Σε κινητοποίηση τέθηκε, χθες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένη οικία στην Έγκωμη, για την οποία εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται, ότι στις 20:47, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε υποστατικό εγκαταλελειμμένης οικίας στην Έγκωμη, στην επαρχία Λευκωσίας.

Ανταποκρίθηκαν ο Πυροσβεστικοί Σταθμοί Πύλης Πάφου και Καϊμακλίου με τρία πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 21:12.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, εκτεταμένες ζημιές υπέστη ολόκληρο το υποστατικό και το περιεχόμενο του.

Η πυρκαγιά είναι πιθανό να οφείλεται σε κακόβουλη ενέργεια από άγνωστα πρόσωπα.