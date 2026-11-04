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Νομοθετικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στη δημόσια ζωή και την αποκατάσταση μισθολογικής στρέβλωσης που επηρεάζει αστυφύλακες και πυροσβέστες, παρουσίασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής, στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο με τη σειρά του προχώρησε στην έγκρισή τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η πρώτη πρόταση αφορά νομοσχέδιο για τη δημιουργία κοινής Επιτροπής για τον έλεγχο του ασυμβίβαστου για αξιωματούχους και λειτουργούς με κλίμακα Α13 και άνω, σε ολόκληρο το φάσμα της δημόσιας και κυβερνητικής υπηρεσίας, καθώς και της νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει έλεγχο από ειδική ανεξάρτητη Επιτροπή για τυχόν παράλληλη επαγγελματική απασχόληση κατά τη διάρκεια της θητείας ή υπηρεσίας τους. Επιπλέον, για περίοδο δύο ετών μετά την αποχώρησή τους, η ανάληψη επαγγελματικής δραστηριότητας θα υπόκειται σε προηγούμενη εξέταση και έγκριση από την ίδια Επιτροπή. Τέλος, διευρύνεται ο υφιστάμενος κατάλογος των ελεγχόμενων αξιωματούχων.

«Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, η πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων και η διασφάλιση της ακεραιότητας και της εμπιστοσύνης των πολιτών προς όλους τους θεσμούς του κράτους», σημειώνει το Υπουργείο.

Αναφορικά με τη δεύτερη πρόταση, σημειώνει ότι αποσκοπεί στην επίλυση προβλήματος που παρουσιάστηκε στην μισθολογική ανέλιξη συγκεκριμένων μελών της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μετά την αναβάθμιση των μισθολογικών κλιμάκων από την 1η Ιανουαρίου 2023. Συγκεκριμένα μέλη, τα οποία είχαν υπηρετήσει ως Ειδικοί Αστυνομικοί και είχαν διοριστεί στο μεταξύ ως Αστυφύλακες ή Πυροσβέστες, βρέθηκαν σε δυσμενέστερη συνολική οικονομική θέση από εκείνη στην οποία θα βρίσκονταν εάν είχαν παραμείνει στη θέση του Ειδικού Αστυνομικού.

Με τα εγκεκριμένα Σχέδια Κανονισμών προβλέπεται ο συνυπολογισμός των ετών της προηγούμενης υπηρεσίας τους, ως Ειδικών Αστυνομικών για τη συμπλήρωση της απαιτούμενης υπηρεσίας για μισθολογική ανέλιξη τους στις κλίμακες της νέας τους θέσεις.

Η ρύθμιση αφορά τα μέλη που, κατά την έναρξη ισχύος των αντίστοιχων Κανονισμών του 2022, υπηρετούσαν ως Αστυφύλακες ή Πυροσβέστες και βρίσκονταν στη μισθολογική κλίμακα Α3, νοουμένου ότι η υπηρεσία τους υπήρξε συνεχής.

Μετά την έγκρισή τους από το Υπουργικό Συμβούλιο, τα Σχέδια Κανονισμών θα κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.