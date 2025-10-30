Αστυνομικοί και πυροσβέστες θα μπορούν πλέον να είναι υποψήφιοι για εκλογή στο αξίωμα του βουλευτή, μετά από έγκριση σχετικού νομοσχεδίου από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Το νομοσχέδιο ετοίμασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και σύμφωνα με αυτό, τροποποιούνται οι περί Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κανονισμοί, που απαγορεύουν μέχρι σήμερα στα μέλη των δύο αυτών σωμάτων ασφαλείας, να είναι υποψήφιοι για πολιτειακά αξιώματα.

Για το θέμα είχε εκδοθεί απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έκρινε ότι η ρύθμιση με την οποία απαγορεύεται στα μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής να είναι υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους, είναι αντισυνταγματική αφού παραβιάζεται η αρχή της διάκρισης των εξουσιών.

Κατόπιν της απόφασης αυτής, το Υπουργείο Δικαιοσύνης συμμορφούμενο ετοίμασε το σχετικό νομοσχέδιο με το οποίο επιτρέπεται πλέον και στους ένστολους να διεκδικούν το αξίωμα του βουλευτή. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα και αναμένεται να οδηγηθεί στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση.