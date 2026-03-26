Τα προβλήματα που παρουσιάζει η λειτουργία του Pame Express στη Λευκωσία λόγω της έλλειψης οδηγών λεωφορείων εξέτασε σήμερα η κοινοβουλευτική επιτροπή Μεταφορών, με το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώνει τη Βουλή ότι ετοιμάζει μια σειρά μέτρων προκειμένου να δοθεί λύση στο ζήτημα. Υπενθυμίζεται ότι το φιλόδοξο πρόγραμμα θα αναστελλόταν στις 23 Μαρτίου μετά από ανακοίνωση της Cyprus Public Transport (CPT), ωστόσο, η εταιρεία αποφάσισε να συνεχίσει κανονικά την υπηρεσία, ως ένδειξη καλής θελήσεως, έως ότου ολοκληρώνονταν οι διαβουλεύσεις με το αρμόδιο Υπουργείο για εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων.

Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών, Ανδρέας Νικηφόρου, ανέφερε ενώπιον της επιτροπής Μεταφορών, πως το πρόβλημα της έλλειψης οδηγών είναι πανευρωπαϊκό και πως η ευθύνη εξεύρεσής τους ανήκει αποκλειστικά στην εκάστοτε ανάδοχο εταιρεία. Ωστόσο, τόνισε ότι το Υπουργείο «δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια στο πρόβλημα» και, ως εκ τούτου, έχουν γίνει αρκετές συναντήσεις με την Cyprus Public Transport και έχουν τεθεί στο τραπέζι συγκεκριμένες εισηγήσεις. «Υπάρχουν στα σκαριά κάποιες σκέψεις» τόνισε, μεταξύ των οποίων η μείωση του ηλικιακού ορίου για εξασφάλιση επαγγελματικής άδειας οδηγού λεωφορείου αλλά και η συμπλήρωση συγκεκριμένων ωρών εκπαίδευσης από τους υποψήφιους οδηγούς. «Έχουμε μελετήσει και το ενδεχόμενο να γίνει συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για να κάνει μαθήματα στο ΜΙΕΕΚ και με τρία χρόνια φοίτησης θα έχει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό», σημείωσε. Ο κ. Νικηφόρου επιφυλάχθηκε να ενημερώσει γραπτώς τη Βουλή για τις υπόλοιπες προτάσεις, επισημαίνοντας την ίδια ώρα ότι ο θεσμός του pame express εξυπηρετεί καθημερινά γύρω στα 500-600 άτομα, ενώ το 2025 καταγράφηκαν μέσω αυτού 100.000 μετακινήσεις.

Από την πλευρά του, ο οικονομικός διευθυντής της Cyprus Public Transport, Τρύφωνας Χατζηχριστοφόρου, ανέφερε πως η εταιρεία είναι διατεθειμένη να διατηρήσει την υπηρεσία, υπογραμμίζοντας ότι αναμένει μια ολοκληρωμένη πρόταση από το αρμόδιο Υπουργείο, που να επιλύνει το πρόβλημα σε μια μακροπρόθεσμη βάση. Δεν είναι λύση, διευκρίνισε, να διατηρηθεί το Pame Express, με το να μειώνουμε άλλες γραμμές αποκλείοντας, σε ορισμένες περιπτώσεις, χωριά και απομακρυσμένες περιοχές.

Επτά οδηγοί για 80 δρομολόγια

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Χατζηχριστοφόρου, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ στις 12 Μαρτίου, εξήγησε ότι η απόφαση για αναστολή του Pame Express ελήφθη εξαιτίας της αδυναμίας να καλυφθούν τα 80 καθημερινά δρομολόγια που εκτελούνταν από την υπηρεσία, η οποία απασχολούσε μόλις 7 οδηγούς. Ο κύριος Χατζηχριστοφόρου σημείωσε πως για να εκτελούνται πλήρως τα δρομολόγια του Pame Express, η εταιρεία αναγκαζόταν να χάνει άλλα δρομολόγια, τα οποία ενέπιπταν στις συμβατικές υποχρεώσεις της.

Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει την παροχή της υπηρεσίας Pame Express, παρά τις σοβαρές ελλείψεις επαγγελματιών οδηγών, αποδεχόμενη την πρόσκληση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για μια συνάντηση υψηλής προτεραιότητας, με σκοπό την αντιμετώπιση της έλλειψης οδηγών και τη συζήτηση των συνολικών λειτουργιών της εταιρείας.

Μάλιστα, η εταιρεία απολογήθηκε για οποιαδήποτε ταλαιπωρία προκλήθηκε στους επιβάτες της, σημειώνοντας πως ως ένδειξη καλής θέλησης και δέσμευσης στη συνεργασία με το κράτος, θα διατηρήσει τη λειτουργία της υπηρεσίας, επισημαίνοντας όμως ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.