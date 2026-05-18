Περίπου μισή ώρα μετά το κλείσιμο των καλπών στις 6:00μμ της Κυριακής αναμένεται να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα για τις βουλευτικές εκλογές.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εκλογών, Μενέλαο Βασιλείου, αυτό θα συμβεί στις κάλπες που μετρούν κάτω από 80 ψηφοφόρους, οι οποίες έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Πρόκειται για τα ακόλουθα εκλογικά κέντρα:

Επαρχία Λευκωσίας
Δημοτικό Σχολείο Μηλικουρίου – Κέντρο Α63
Δημοτικό Σχολείο Λειβαδιών – Κέντρο Α76
Πολιτιστικό Κέντρο Απλικίου – Κέντρο Α76
Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Τσακκίστρας – Κέντρο Α77
Επαρχία Λεμεσού
Γραφείο Κοινοτικού Συμβουλίου Κουκάς – Κέντρο Α52
Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Βάσας Κελλακίου – Κέντρο Α65
Επαρχία Λάρνακας
Κοινοτικά Κτίρια Κάτω Δρυ  Κέντρο Α77
Επαρχία Πάφου
Κοινοτικό Κτήριο Λάσας – Κέντρο Α64
Κοινοτικό Κτίριο Πάνω Ακουρδάλειας – Κέντρο Α65 
Γραφείο Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου – Κέντρο Α66
Κοινοτικό Κτήριο Κεδαρών – Κέντρο Α66
Δημοτικό Σχολείο Κινούσας – Κέντρο Α67
Κοινοτικό Κτήριο Μηλιούς – Κέντρο Α67
Κτήριο Ιατρείου Αρχιμανδρίτας – Κέντρο Α71
Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Νικόκλειας Κέντρο Α75