Περίπου μισή ώρα μετά το κλείσιμο των καλπών στις 6:00μμ της Κυριακής αναμένεται να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα για τις βουλευτικές εκλογές.
Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εκλογών, Μενέλαο Βασιλείου, αυτό θα συμβεί στις κάλπες που μετρούν κάτω από 80 ψηφοφόρους, οι οποίες έχουν ήδη ανακοινωθεί.
Πρόκειται για τα ακόλουθα εκλογικά κέντρα:
|Επαρχία Λευκωσίας
|Δημοτικό Σχολείο Μηλικουρίου – Κέντρο Α
|63
|Δημοτικό Σχολείο Λειβαδιών – Κέντρο Α
|76
|Πολιτιστικό Κέντρο Απλικίου – Κέντρο Α
|76
|Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Τσακκίστρας – Κέντρο Α
|77
|Επαρχία Λεμεσού
|Γραφείο Κοινοτικού Συμβουλίου Κουκάς – Κέντρο Α
|52
|Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Βάσας Κελλακίου – Κέντρο Α
|65
|Επαρχία Λάρνακας
|Κοινοτικά Κτίρια Κάτω Δρυ – Κέντρο Α
|77
|Επαρχία Πάφου
|Κοινοτικό Κτήριο Λάσας – Κέντρο Α
|64
|Κοινοτικό Κτίριο Πάνω Ακουρδάλειας – Κέντρο Α
|65
|Γραφείο Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου – Κέντρο Α
|66
|Κοινοτικό Κτήριο Κεδαρών – Κέντρο Α
|66
|Δημοτικό Σχολείο Κινούσας – Κέντρο Α
|67
|Κοινοτικό Κτήριο Μηλιούς – Κέντρο Α
|67
|Κτήριο Ιατρείου Αρχιμανδρίτας – Κέντρο Α
|71
|Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Νικόκλειας Κέντρο Α
|75