Η σύγκρουση στο Ιράν προκαλεί αύξηση των ακυρώσεων τουριστικών κρατήσεων και μείωση των νέων κρατήσεων στην Κύπρο και σε μικρότερο βαθμό σε άλλες χώρες των οποίων οι οικονομίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους καλοκαιρινούς επισκέπτες.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ακριβώς τη στιγμή που η τουριστική βιομηχανία της Κύπρου επανερχόταν μετά τον χειμώνα. Στις 2 Μαρτίου, καθώς το Ιράν εξαπέλυε μια σειρά αντεπιθέσεων, ένα drone χτύπησε μια βρετανική ναυτική βάση στο νησί, πυροδοτώντας ένα κύμα ακυρώσεων τουριστικών κρατήσεων.

Η πτώση στις κρατήσεις είναι το τελευταίο σημάδι των ευρύτερων επιπτώσεων του πολέμου, από τις διαταραχές στις ροές πετρελαίου μέχρι τις μαζικές ακυρώσεις πτήσεων και τις επιδεινούμενες οικονομικές προοπτικές σε όλο τον κόσμο.

Τα ποσοστά ακυρώσεων για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Κύπρο εκτοξεύτηκαν από περίπου 15% πριν από τη σύγκρουση σε 100% τις ημέρες μετά, σύμφωνα με τα δεδομένα της AirDNA, που παρακολουθεί τέτοιες κρατήσεις. Το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί από τότε, αλλά παρέμεινε περίπου στο 45% μέχρι τις 21 Μαρτίου. Στην Ελλάδα και την Τουρκία παρατηρήθηκε επίσης ελαφρά αύξηση στα ποσοστά ακυρώσεων.

Η Ένωση Ξενοδόχων Κύπρου έχει δει μείωση περίπου 40% στις κρατήσεις του Μαρτίου και παρόμοια μείωση τον Απρίλιο, ανέφερε ο γενικός διευθυντής της Ένωσης, Χρήστος Αγγελίδης.

«Από την 1η Μαρτίου… έχουμε δεχτεί πολλές ακυρώσεις», δήλωσε ο Νικόλας Αρίστου, εμπορικός διευθυντής της Muskita Hotels στη Λεμεσό, η οποία διαχειρίζεται δύο πολυτελή ξενοδοχεία. Ελπίζει ότι η επιβράδυνση δεν θα συνεχιστεί τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν συνήθως αυξάνονται οι επισκέψεις τουριστών.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τους μήνες αιχμής, για να διασφαλίσουμε ότι θα αναστρέψουμε την κατάσταση μέχρι να έρθει ο Μάιος, διαφορετικά ο προορισμός θα αντιμετωπίσει προβλήματα.»

Η Ελλάδα ίσως δει επίσης επιπτώσεις καθώς οι προκρατήσεις μειώνονται

Ο πόλεμος πλήττει τις προσδοκίες ανάπτυξης της Κύπρου. Αυτή την εβδομάδα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου μείωσε την πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2026 στο 2,7% από 3,0%, με την υπόθεση ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει περίπου δύο μήνες.

Αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους όπως η EasyJet και η Jet2 δηλώνουν ότι η ζήτηση για Κύπρο και Τουρκία έχει μειωθεί και η ζήτηση έχει στραφεί σε προορισμούς της δυτικής Μεσογείου, όπως η Ισπανία.

Ο Σάββας Ορφανός, ιδιοκτήτης καταστήματος με σουβενίρ στην κεντρική περιοχή του Αγίου Ανδρέα στη Λεμεσό, καθόταν μόνος του ανάμεσα σε μια σειρά από κεραμικά και μαγνήτες ψυγείου. Όταν το Reuters επισκέφτηκε το κατάστημα, μια καταρρακτώδης βροχή επιδείνωσε μια ήδη αργή περίοδο. «Δυστυχώς, όπως βλέπετε, η περιοχή μας είναι άδεια από τουρίστες», είπε.

Στην Ελλάδα, όπου η οικονομία βασίζεται στους καλοκαιρινούς επισκέπτες, οι επιπτώσεις είναι επίσης αισθητές.

Η Aegean Airlines, ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας της χώρας, έχει καταγράψει μείωση διψήφιου ποσοστού στις καλοκαιρινές κρατήσεις από το Ισραήλ και τις χώρες του Κόλπου προς την Ελλάδα από την αρχή της σύγκρουσης στο Ιράν, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας την Πέμπτη.

Ο Γιώργος Βερνίκος, γενικός γραμματέας της Συνομοσπονδίας Τουρισμού της Ελλάδας (ΣΕΤΕ), δήλωσε ότι υπήρξε επιβράδυνση στις προκρατήσεις, αν και αυτό αντισταθμίστηκε εν μέρει από την πίεση για κράτηση πτήσεων πριν από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου που επηρεάζει το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων. Πρόσθεσε ότι παρατηρήθηκε πτώση στη ζήτηση από τις μεγαλύτερες αγορές της Ελλάδας στη Βόρεια Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Βρισκόμαστε σε φάση αναμονής», είπε στο Reuters. «Υπάρχει περιορισμός, αλλά η χρονιά εξακολουθεί να εξελίσσεται θετικά, κυρίως λόγω της υψηλής δυναμικής πριν την αρχή του πολέμου.»