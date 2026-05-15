Ο τζόγος έχει καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της κυπριακής κουλτούρας, όπως αποδεικνύεται από τα εντυπωσιακά αποτελέσματα στον τομέα των στοιχημάτων. Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ανακοίνωσε για το Δ’ τρίμηνο του 2025 αύξηση 22% στα μεικτά έσοδα, τα οποία ανήλθαν στα €395,5 εκατ. Το 2025 συνολικά τα έσοδα έφτασαν το €1,33 δισ., σημειώνοντας αύξηση 8%.

Η Κλάση Β, δηλαδή το διαδικτυακό στοίχημα, κατέχει την πρωτοκαθεδρία, με έσοδα €301,47 εκατ. και αύξηση 27%. Μάλιστα, οι κερδισμένοι παίκτες έφτασαν τα €348,15 εκατ., εκ των οποίων τα €271,46 εκατ. προήλθαν από διαδικτυακές πλατφόρμες. Με τις βουλευτικές εκλογές προ των πυλών, ας ελπίσουμε ότι η τύχη θα μας χαμογελάσει σε όλα τα μέτωπα.

