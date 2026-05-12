Ο τομέας του στοιχήματος στην Κύπρο συνεχίζει να καταγράφει ανοδική πορεία, όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων για το Δ’ τρίμηνο του 2025. Η αγορά σημείωσε σημαντική αύξηση στα βασικά οικονομικά μεγέθη, με τα μεικτά έσοδα να φτάνουν τα €395,5 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 22% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Αξιοσημείωτο είναι ότι για το 2025, τα συνολικά μεικτά έσοδα ανήλθαν σε €1,33 δισ., με αύξηση 8% σε σχέση με το 2024. Οι αποδέκτες Κλάσης Β (διαδικτυακό στοίχημα) συνέχισαν να πρωταγωνιστούν, με τα μεικτά έσοδα της Κλάσης Β να φτάνουν τα €301,47 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 27% σε σύγκριση με το 2024.

Η αύξηση των κερδών των παικτών ήταν επίσης εντυπωσιακή, φτάνοντας τα €348,15 εκατ., με αύξηση 25% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2024. Η πλειονότητα των κερδών ανήκει στους παίκτες Κλάσης Β, με το ποσό των €271,46 εκατ. να προέρχεται από τις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Αύξηση στις αποδοχές στοιχήματος

Οι αποδοχές στοιχήματος παρουσίασαν αύξηση 4%, φτάνοντας τα €47,37 εκατ. για το Δ’ τρίμηνο του 2025. Ειδικότερα, οι αποδοχές από την Κλάση Α (επίγειο στοίχημα) μειώθηκαν κατά 5% στα €17,36 εκατ., ενώ οι αποδοχές από την Κλάση Β αυξήθηκαν κατά 10%, φτάνοντας τα €30,01 εκατ..

Αριθμός αδειοδοτημένων υποστατικών

Ο αριθμός των αδειοδοτημένων υποστατικών Κλάσης Α αυξήθηκε οριακά κατά 1% και ανήλθε σε 467 υποστατικά, με τα περισσότερα να βρίσκονται στη Λευκωσία και τη Λεμεσό. Επίσης, οι εργοδοτούμενοι στα αδειοδοτημένα υποστατικά αυξήθηκαν κατά 6%, φτάνοντας τους 1.556 εργαζομένους.

Καταπολέμηση παράνομων ιστοσελίδων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων συνεχίζει τη μάχη κατά των παράνομων ιστοσελίδων στοιχήματος. Το Δ’ τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν 22.009 παράνομες ιστοσελίδες, με 184 νέες προσθήκες, καταγράφοντας αύξηση 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.