Τη συνεχιζόμενη δυναμική της στοιχηματικής αγοράς στην Κύπρο αποτυπώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα Γ’ τριμήνου 2025 που ανακοίνωσε η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2025, τα μεικτά έσοδα των αποδεκτών Κλάσης Α (επίγειο στοίχημα) και Κλάσης Β (διαδικτυακό στοίχημα) ανήλθαν στα €312,48 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 (€292,01 εκατ.). Σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2023, η άνοδος διαμορφώνεται στο 20%.

Η εικόνα ανά κατηγορία στοιχήματος

Από το σύνολο των μεικτών εσόδων του Γ’ τριμήνου 2025:

€76,81 εκατ. προήλθαν από αποδέκτες Κλάσης Α

προήλθαν από αποδέκτες €235,67 εκατ. προήλθαν από αποδέκτες Κλάσης Β

Τα μεικτά έσοδα Κλάσης Α σημείωσαν οριακή μείωση 1% σε ετήσια βάση, παραμένοντας ωστόσο αυξημένα κατά 7% σε σύγκριση με το 2023. Αντίθετα, τα μεικτά έσοδα Κλάσης Β κατέγραψαν άνοδο 10% έναντι του Γ’ τριμήνου 2024 και ισχυρή αύξηση 25% σε σχέση με το 2023, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή μετατόπιση της αγοράς προς το διαδικτυακό στοίχημα.

Κέρδη παικτών και αποδοχές στοιχήματος

Κατά το Γ’ τρίμηνο του 2025, τα κέρδη των παικτών Κλάσης Α και Β ανήλθαν συνολικά σε €277,45 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 9% σε ετήσια βάση και 20% σε σύγκριση με το 2023. Το μεγαλύτερο μερίδιο, ύψους €214,29 εκατ., κατευθύνθηκε και αυτή την περίοδο στους παίκτες Κλάσης Β.

Οι αποδοχές στοιχήματος (gross gaming revenue) διαμορφώθηκαν στα €35,03 εκατ., μειωμένες κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Ειδικότερα:

Κλάση Α : €13,65 εκατ. , μείωση 1%

: , μείωση Κλάση Β: €21,38 εκατ., μείωση 8%

Λιγότερα υποστατικά, σταθερή απασχόληση

Ο αριθμός των αδειοδοτημένων υποστατικών Κλάσης Α παγκύπρια μειώθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση, με 465 υποστατικά σε λειτουργία. Η γεωγραφική κατανομή έχει ως εξής:

Λευκωσία : 165

: 165 Λεμεσός : 133

: 133 Λάρνακα : 83

: 83 Πάφος : 48

: 48 Αμμόχωστος: 36

Οι εργοδοτούμενοι στα αδειοδοτημένα υποστατικά ανήλθαν σε 1.495 άτομα, επίσης μειωμένοι κατά 2% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2024. Την ίδια ώρα, οι ακυρώσεις και αποσύρσεις αδειών υποχώρησαν κατά 28%, ένδειξη σχετικής σταθεροποίησης του κλάδου.

Εντατικοποίηση κατά της παράνομης δραστηριότητας

Παράλληλα, συνεχίστηκε η εντατική προσπάθεια φραγής παράνομων ιστοσελίδων στοιχήματος. Κατά το Γ’ τρίμηνο του 2025, η σχετική λίστα περιλάμβανε 21.825 ιστοσελίδες, με 192 νέες προσθήκες, καταγράφοντας αύξηση 5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.