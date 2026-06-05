Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων της Ελλάδος ανανέωσαν το Μνημόνιο Συνεργασίας τους, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού τους στο μεταβαλλόμενο ενεργειακό περιβάλλον.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, 5 Ιουνίου 2026, στα γραφεία της ΡΑΕΚ, σε εγκάρδιο κλίμα.

Στόχος ήταν η ανανέωση του Μνημονίου Υλοποίησης Συνεργασίας, στη βάση του Μνημονίου Συναντίληψης που είχε υπογραφεί για πρώτη φορά το 2012 μεταξύ των δύο ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών Κύπρου και Ελλάδας.

Τον Πρόεδρο της ΡΑΑΕΥ, καθηγητή Κωνσταντίνο Τσιμάρα, τον Αντιπρόεδρο του Κλάδου Ενέργειας Δημήτριο Φούρλαρη και τα μέλη του Κλάδου Ενέργειας Ευαγγελία Γαζή, Κομνηνό Κόμνιο και Δημήτριο Παπαντώνη υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ Πολύβιος Λεμονάρης, ο Αντιπρόεδρος Φίλιππος Φιλίππου και το μέλος Νεόφυτος Χατζηγεωργίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε εκτενής ανταλλαγή απόψεων για τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο Ρυθμιστικές Αρχές στο διαρκώς μεταβαλλόμενο ενεργειακό τοπίο.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η προστασία των καταναλωτών, η διασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ενεργειακών συστημάτων.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές συζήτησαν την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και την ενεργότερη συμμετοχή των καταναλωτών στις αγορές ενέργειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στην αποτελεσματική εποπτεία της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στην προώθηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στη συνάντηση εξετάστηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των περικοπών παραγωγής από ΑΠΕ, την ανάπτυξη μηχανισμών απόκρισης ζήτησης και το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι δύο Ρυθμιστικές Αρχές αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τις εξελίξεις και τις προκλήσεις στην περιφερειακή αγορά φυσικού αερίου.

Συζητήθηκε, επίσης, η στρατηγική σημασία των έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης.

Η ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας επιβεβαιώνει τη βούληση της ΡΑΕΚ και της ΡΑΑΕΥ να εμβαθύνουν περαιτέρω τη συνεργασία τους και να ενισχύσουν τους διαύλους επικοινωνίας και συντονισμού.

Μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, οι δύο Αρχές προσβλέπουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κοινών ρυθμιστικών προκλήσεων.

Στόχος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι η προώθηση λύσεων για την ενεργειακή μετάβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του συστήματος κάθε χώρας, καθώς και η περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας προς όφελος των καταναλωτών και της ενεργειακής ασφάλειας Κύπρου και Ελλάδας.