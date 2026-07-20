Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμειναν περιοχές της Λευκωσίας, λόγω βλάβης στο δίκτυο της ΑΗΚ.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, συνεργεία βρίσκονται επί ποδός για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της βλάβης. Όπως εξήγησε επηρεάζεται κατοικημένη περιοχή που εκτίνεται από τα φώτα του Κύκκου μέχρι το Ιπποκράτειο.

Σύμφωνα με την ίδια, η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης αναμένεται να χρειαστεί περίπου δύο ώρες.

Όσον αφορά τη διακοπή ρεύματος που παρατηρείται σε μέρος της περιοχής του Καιμακλίου, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΑΗΚ, δεν είναι κάτι σοβαρό και η ηλεκτροδότηση αναμένεται να επανέλθει σύντομα.