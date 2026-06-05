Την πρόταση για συνένωση και συμπόρευση των κομμάτων του κέντρου θα επαναφέρει ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, η οποία μάλιστα προνοεί και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κομματικού σχηματισμού και όχι την απορρόφηση άλλων κομμάτων από το ΔΗΚΟ.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, μιλώντας στο Podcast της Cyprus Times, ανέφερε ότι προεκλογικά είχε προτείνει σε ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγους την εκλογική συμπόρευση, γεγονός το οποίο ωστόσο δεν καρποφόρησε.

Από την άλλη, ο Νικόλας Παπαδόπουλος πρόσθεσε ότι είναι διατεθειμένος να επαναφέρει την πρόταση , η οποία προνοεί το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κομματικού σχηματισμού και σε καμία περίπτωση, απορρόφηση των άλλων κομμάτων από το ΔΗΚΟ.

Να σημειωθεί όμως ότι πρώτα πρέπει να ακολουθηθούν διαβουλεύσεις στα συλλογικά όργανα του ΔΗΚΟ.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση και στο εάν χωράνε ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία, ο Νικόλας Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε πως τα κόμματα αυτά πρώτα πρέπει να δώσουν το ιδεολογικό τους στίγμα.