Την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ του Δήμου Πάφου, του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου (ΕΟΑ) και της Τροχαίας Πάφου για την άμεση αντιμετώπιση βλαβών στο δίκτυο υδροδότησης, συζήτησαν λειτουργοί των δύο φορέων κατά την διάρκεια σημερινής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον ΕΟΑ.

Ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου και ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, συμφώνησαν στη δημιουργία κοινού πρωτοκόλλου ενεργειών για την ταχεία ενημέρωση, αδειοδότηση και εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών, για την συντόμευση των διαδικασιών που απαιτούνται για επεμβάσεις σε οδικά δίκτυα και δημόσιους χώρους, ώστε να μειώνεται ο χρόνος απώλειας νερού, καθώς και στην άμεση ανταπόκριση των συνεργείων του ΕΟΑ Πάφου σε περιπτώσεις διαρροών ή βλαβών, με παράλληλη διευκόλυνση της κυκλοφορίας από την Τροχαία Πάφου όπου απαιτείται.

Στη σημερινή σύσκεψη μελετήθηκε επίσης η εφαρμογή κοινού σχεδίου παρακολούθησης και ελέγχου των απωλειών νερού στο δίκτυο, η αντικατάσταση του πόσιμου νερού που χρησιμοποιείται για άρδευση δημοτικών χώρων πρασίνου με νερό από εναλλακτικές πηγές, όπως γεωτρήσεις, ανακυκλωμένο νερό και άλλες κατάλληλες πηγές άρδευσης και η αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των συστημάτων άρδευσης του Δήμου Πάφου με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης νερού και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Άγγελος Ονησιφόρου και Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης συμφώνησαν επίσης στην πραγματοποίηση τακτικών συναντήσεων για αξιολόγηση των μέτρων και επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν, με στόχο την αποτελεσματική συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων για τη μείωση των απωλειών νερού, την ταχύτερη αποκατάσταση βλαβών και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Πάφου.