Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ) ανακοίνωσε σε δημοσιογραφική διάσκεψη, στην παρουσία της Υπουργού Γεωργίας, την έναρξη μιας φιλόδοξης καλοκαιρινής εκστρατείας με τίτλο «Λάρνακα −26». Μέσω αυτής τίθεται ως στόχος η μείωση της ημερήσιας κατανάλωσης νερού κατά 26 λίτρα ανά άτομο σε ολόκληρη την επαρχία Λάρνακας.

Η πρωτοβουλία αυτή, όπως αναφέρθηκε, θα βασίζεται στη συνέχιση της ανάγκης για υπεύθυνη και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και κατά τους θερινούς μήνες, παρά τη βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζουν φέτος τα φράγματα σε σύγκριση με το 2025. «Μέσα από τη νέα αυτή εκστρατεία, η εξοικονόμηση νερού μετατρέπεται σε μια συλλογική προσπάθεια με σαφή και μετρήσιμο στόχο, ενισχύοντας την υδατική συνείδηση και καλλιεργώντας μια νέα κουλτούρα υπεύθυνης κατανάλωσης μέσα από απλές, καθημερινές συνήθειες», σημειώνει ο ΕΟΑΛ.

Η εκστρατεία θ’ αναπτυχθεί σε ψηφιακά και έντυπα μέσα, στα κοινωνικά δίκτυα, σε ξενοδοχειακές μονάδες, καλοκαιρινά προγράμματα και τοπικές επιχειρήσεις, επιδιώκοντας την ενεργό συμμετοχή πολιτών, οικογενειών και επισκεπτών.

Παράλληλα, ο ΕΟΑΛ προχωρά στη δημιουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας και ζωντανού δείκτη υδάτινης κατάστασης στην ιστοσελίδα του. Μέσα από αυτά τα εργαλεία, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τα αποθέματα νερού και την πορεία επίτευξης του στόχου «Λάρνακα −26». Η εκστρατεία θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο. Ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, σημείωσε στον χαιρετισμό του πως μέσω της πλατφόρμας, «οι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους χρήσιμες πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές που μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινότητά τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση της κατανάλωσης νερού».

Συγχαίροντας τον ΕΟΑΛ, η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου τόνισε πως η διασφάλιση του νερού δεν εξαρτάται μόνο από τα μεγάλα έργα που υλοποιεί το κράτος, αλλά και θέμα προσωπικής ευθύνης και καθημερινών επιλογών. «H πρόκληση για τη Λάρνακα: κάθε κάτοικος να μειώσει την ημερήσια κατανάλωση νερού κατά 26 λίτρα. Η εξοικονόμηση αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 9,5 κυβικά μέτρα νερού ανά άτομο ετησίως. Για ένα μέσο τετραμελές νοικοκυριό, αυτό μεταφράζεται σε εξοικονόμηση σχεδόν 38 κυβικών μέτρων νερού τον χρόνο. Αν ο στόχος επιτευχθεί σε επίπεδο ολόκληρης της επαρχίας Λάρνακας, η συνολική εξοικονόμηση μπορεί να ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική ποσότητα, η οποία καταδεικνύει ότι μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα του καθενός μπορούν να δημιουργήσουν ένα πολύ μεγάλο συλλογικό αποτέλεσμα», σημείωσε η κ. Παναγιώτου, προσθέτοντας πως στην Κύπρο, η μέση ημερήσια κατανάλωση νερού ανά άτομο ανέρχεται περίπου στα 140 λίτρα, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυμαίνεται μεταξύ 124 και 125 λίτρων. «Η διαφορά αυτή αναδεικνύει τα περιθώρια που έχουμε να βελτιώσουμε τις καθημερινές μας συνήθειες, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα ζωής μας. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, μια μείωση της κατανάλωσης κατά μόλις 10% μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη διαχείριση της ύδρευσης και στη διατήρηση των διαθέσιμων αποθεμάτων μέχρι την επόμενη υδρολογική περίοδο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πρωτοβουλίες όπως η «Λάρνακα -26» αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς μετατρέπουν έναν εθνικό στόχο σε μια τοπική, συλλογική προσπάθεια με μετρήσιμο αποτέλεσμα», σημείωσε.

Η υπουργός Γεωργία παρέδωσε και 1000 μειωτές ροής νερού στον Σύνδεσμο Κομμωτών Λάρνακας για διανομή κομμωτήρια της επαρχίας, με στόχο την ενίσχυση της εξοικονόμησης σε επαγγελματικούς χώρους με υψηλή χρήση νερού.