Ο δημιουργός του νέου κόμματος της Ινδίας, του Κόμματος του Λαού των Κατσαρίδων (Cockroach Janta Party), που δημιουργήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει προσελκύσει εκατομμύρια υποστηρικτές online και την προσοχή των ινδικών μέσων ενημέρωσης, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Ινδία.

Το Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων αντλεί έμπνευση από τα χαρακτηριστικά του εντόμου: πεισματάρικο, αντιπαθές και άτρωτο. Δημιουργήθηκε ως αντίδραση στα περιφρονητικά για την ινδική νεολαία σχόλια του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

«Καθ’ οδόν προς την Ινδία (…) αποθέτω την τύχη μου στα χέρια του Συντάγματος», έγραψε στο Χ ο Αμπιτζίτ Ντίπκε, φοιτητής Πολιτικής Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης.

On my way to India…



Leaving my fate in the hands of the Constitution. #JaiBhim — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 5, 2026

Κατά την διάρκεια συνεδρίασης, ο δικαστής χαρακτήρισε τους νέους που επικρίνουν την ινδική κυβέρνηση «κατσαρίδες» (cockroaches) και «παράσιτα». Μετά την θύελλα που ακολούθησε, προσπάθησε να ανασκευάσει δικαιολογούμενος ότι εννοούσε «τους νέους που χρησιμοποιούν πλαστά πτυχία (!)».

Από τις ΗΠΑ, ο Αμπιτζίτ Ντίπκε, 30 ετών, απάντησε δημιουργώντας το Cockroach Janta Party (BJP), το ακρωνύμιο του οποίου παραπέμπει στο Bharatiya Janata Party του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2014.

Το σύνθημά του, «ένα πολιτικό κόμμα της νεολαίας, από την νεολαία, για την νεολαία», έγινε αμέσως viral, κυρίως στο Instagram όπου συγκέντρωσε αστραπιαία 22 εκατομμύρια followers.

ΚλείσιμοΜε διαταγή της κυβέρνησης, πολλοί λογαριασμοί του Αμπιτζίτ Ντίπκε στα κοινωνικά δίκτυα μπλοκαρίστηκαν στην Ινδία.

Ο Ντίπκε ανακοίνωσε την Δευτέρα την επιστροφή του στην Ινδία και κάλεσε τους υποστηρικτές του να συγκεντρωθούν στις 6 Ιουνίου στο Νέο Δελχί για να απαιτήσουν την παραίτηση του υπουργού Παιδείας.

Important Update:



The overwhelming response from those who want the resignation of Dharmendra Pradhan to our call to join us at Delhi Airport was beyond our imagination.



It is not feasible for so many people to assemble at the airport as it would cause inconvenience to the… pic.twitter.com/VOkd0Fbjmv — Cockroach is Back (@Cockroachisback) June 4, 2026

Ο υπουργός, ο Νταρμέντρα Πραντάν, κατηγορείται σφοδρά για την πληθώρα των ανωμαλιών που παρουσιάσθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στις εξετάσεις των ινδικών πανεπιστημίων.

Ο δημιουργός του Cockroach Janta Party παραδέχθηκε ότι η έκκλησή του έχει προκαλέσει τεράστια ανταπόκριση, αλλά κάλεσε τους υποστηρικτές του να μην συγκεντρωθούν για να τον υποδεχθούν στο αεροδρόμιο του Νέου Δελχί για να μην δημιουργήσουν προβλήματα για το κοινό και τις δυνάμεις ασφαλείας.

Δήλωσε επίσης ότι με την άφιξή του θα ζητήσει από τις αρχές άδεια για την οργάνωση συγκέντρωσης. «Σεβόμαστε τον νόμο και πρέπει να ενεργούμε με υπεύθυνο τρόπο», είπε.

protothema.gr