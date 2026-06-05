Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του εμπρησμού πρακτορείου στοιχημάτων στη Γερμασόγεια, καθώς οι έρευνες της Αστυνομίας ξετυλίγουν ένα ευρύτερο κουβάρι υποθέσεων που συνδέονται με απειλές, εκβιασμούς, εμπρησμούς και απόπειρες εμπρησμού στη Λεμεσό. Οι Αρχές εξετάζουν μαρτυρίες οι οποίες συνδέουν κατάδικο των Κεντρικών Φυλακών και καταζητούμενο συνεργό του με σειρά απειλών, εκβιασμών και εμπρησμών που είχαν ως στόχο επιχειρηματίες της πόλης.

Μετά τη σύλληψη δύο 20χρονων Σύρων, οι ανακριτές συνδέουν την υπόθεση με ακόμη πέντε σοβαρές υποθέσεις που καταγράφηκαν τους τελευταίους μήνες, με θύματα έναν 40χρονο επιχειρηματία, έναν 58χρονο, τους δύο γιους του ηλικίας 34 και 23 ετών, καθώς και έναν 54χρονο επιχειρηματία, που δραστηριοποιείται στον τομέα των επενδύσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, πίσω από τις απειλές και τις εγκληματικές ενέργειες φαίνεται να βρίσκονται οικονομικές διαφορές που σχετίζονται με συνεργασία την οποία φέρεται να είχε το καταζητούμενο πρόσωπο με τους παραπονούμενους, καθώς και χρηματικές απαιτήσεις που αγγίζουν το ποσό των €300.000.

Για την υπόθεση συνελήφθη χθες 44χρονος Σύρος κατάδικος, ο οποίος κρατείται στις Κεντρικές Φυλακές, ενώ καταζητείται ακόμη ένα πρόσωπο. Το Δικαστήριο ενέκρινε σήμερα αίτημα των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού και διέταξε την πενθήμερη προσωποκράτηση του 44χρονου για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η κατάθεση ενός εκ των δύο 20χρονων Σύρων, οι οποίοι τελούν υπό κράτηση. Όπως γράψαμε και σε προχθεσινό δημοσίευμα, ο συγκεκριμένος ύποπτος παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στον εμπρησμό του πρακτορείου στοιχημάτων και κατονόμασε τόσο τον συγκατηγορούμενό του όσο και τον 44χρονο κατάδικο ως το πρόσωπο που έδινε οδηγίες από τις Κεντρικές Φυλακές.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο κατάδικος απέστειλε στους δύο 20χρονους τις τοποθεσίες των στόχων και τους υποσχέθηκε αμοιβή 1.000 ευρώ εάν ολοκλήρωναν τις εμπρηστικές ενέργειες. Σύμφωνα με τον έναν 20χρονο, οι δύο προχώρησαν στον εμπρησμό του πρακτορείου στοιχημάτων, ωστόσο, δεν υλοποίησαν το δεύτερο σχεδιαζόμενο χτύπημα σε μάντρα πολυτελών αυτοκινήτων, καθώς ο ίδιος φοβήθηκε.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε παλαιότερες υποθέσεις εμπρησμών και απειλών, που καταγγέλθηκαν από επιχειρηματίες της Λεμεσού. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται η ρίψη μολότοφ σε γραφείο πώλησης αυτοκινήτων στον Άγιο Τύχωνα, η οποία διαπράχθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2026, ο εμπρησμός πολυτελών οχημάτων αξίας πέραν των 160.000 ευρώ, που διαπράχθηκε στις 4 Μαρτίου, καθώς και σειρά απειλητικών μηνυμάτων μέσω WhatsApp και Telegram, τόσο προς τον 54χρονο ιδιοκτήτη εταιρείας όσο και προς τον 40χρονο ιδιοκτήτη του πρακτορείου.

Στην κατοχή της Αστυνομίας βρίσκονται επίσης μηνύματα, στα οποία οι παραπονούμενοι υποστηρίζουν ότι τους ζητούνταν χρηματικά ποσά ύψους €100.000 και €200.000 , ενώ διατυπώνονταν απειλές σε περίπτωση μη καταβολής τους.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο στις Κεντρικές Φυλακές, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο στην πτέρυγα 2Β και σε συγκεκριμένο σε κελί, παρουσία του 44χρονου υπόπτου. Από την εξέταση του περιεχομένου του προέκυψαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, φωτογραφίες υποστατικών που φέρεται να είχαν στοχοποιηθεί, μεταξύ αυτών και το υποστατικό πώλησης πολυτελών οχημάτων, στοιχεία χαρτογράφησης περιοχών, καθώς και επικοινωνίες και μηνύματα που στάλθηκαν τον Μάρτιο και τα οποία φέρονται να σχετίζονται με τις υπό διερεύνηση εγκληματικές ενέργειες.

Οι εξετάσεις του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την Αστυνομία να έχει ήδη εξασφαλίσει δικαστικό ένταλμα σύλληψης για δεύτερο πρόσωπο που καταζητείται. Για την υπόθεση αναμένεται να ληφθούν δεκάδες ακόμη καταθέσεις, να αναλυθούν τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και να διενεργηθούν επιστημονικές εξετάσεις στα τεκμήρια που έχουν κατασχεθεί.

Επιπρόσθετα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί υπόδειξη σκηνών από έναν εκ των τριών συλληφθέντων, ενώ οι ανακριτές συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης στις περιοχές όπου διακινήθηκαν οι δράστες του εμπρησμού.