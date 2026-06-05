Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, μετά από μαζική τροφική δηλητηρίαση δεκάδων καλεσμένων σε γαμήλια δεξίωση στη Λεμεσό, με τις αρχές να εξετάζουν ως πιθανή αιτία συγκεκριμένο τρόφιμο και να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο μικροβιακού παράγοντα ή τοξίνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το φαγητό που κατανάλωσαν οι παρευρισκόμενοι φαίνεται να ήταν κοτόπουλο αλά κρεμ, με τις πρώτες ενδείξεις από τις εξετάσεις των Υγειονομικών Υπηρεσιών να παραπέμπουν σε σαλμονέλα. Όπως ανέφερε ο Προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών, Ηρόδοτος Ηροδότου, τα ευρήματα είναι ακόμη προκαταρκτικά και απαιτείται επιβεβαίωση από το Κρατικό Χημείο, τα αποτελέσματα του οποίου αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, σημείωσε ότι ορισμένοι ασθενείς παρουσίασαν συμπτώματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που οδηγεί στο ενδεχόμενο εμπλοκής μικροβίου που παράγει τοξίνη, όπως ο σταφυλόκοκκος.

Ο κ. Ηροδότου κάλεσε το κοινό, σε περίπτωση που έχει παρουσιάσει συμπτώματα, να επικοινωνεί άμεσα με τα επαρχιακά γραφεία των Υγειονομικών Υπηρεσιών για οδηγίες και αξιολόγηση. Την ίδια ώρα, εξετάζεται κατά πόσο έχει σημειωθεί παρόμοιο περιστατικό δηλητηρίασης από το ίδιο υποστατικό, το οποίο είχε παρασκευάσει φαγητό και το προηγούμενο Σάββατο. Υπενθυμίζεται ότι πέραν των 70 καλεσμένων από Λεμεσό και Πάφο παρουσίασαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Συγκεκριμένα, 39 καλεσμένοι από τη Λεμεσό εμφάνισαν συμπτώματα, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, 15 άτομα νοσηλεύτηκαν, ανάμεσά τους και παιδιά. Μέχρι χθες, ο αριθμός των νοσηλευομένων είχε ανέλθει σε 21, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος.

Παράλληλα, συμπτώματα παρουσίασαν και περίπου 35 καλεσμένοι από την Πάφο, εκ των οποίων τρία άτομα χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Πρόκειται για άτομα που παρευρέθηκαν σε γαμήλια δεξίωση την Κυριακή (31/5) στη Λεμεσό, με τον Προϊστάμενο των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, Ηρόδοτο Ηροδότου, να αναφέρει στην ιστοσελίδα μας, ότι λήφθηκαν από την πρώτη στιγμή δείγματα για αναλύσεις τροφίμων και νερού από δείγματα που λήφθηκαν από το υποστατικό.

Σύμφωνα με τον κ. Ηροδότου, οι αρμόδιες υπηρεσίες ενήργησαν άμεσα μόλις ενημερώθηκαν για το συμβάν, επικοινώνησαν με το ζεύγος της εκδήλωσης, το οποίο ανέφερε ότι περίπου 50 άτομα είχαν εμφανίσει συμπτώματα από την πρώτη στιγμή. «Ξεκινήσαμε αμέσως τις έρευνες, καθώς και τη λήψη προσωπικών συνεντεύξεων από τους ασθενείς – καλεσμένους. Πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος, λήφθηκαν δείγματα τροφίμων και αναστάληκε η λειτουργία του υποστατικού όπου παρασκευάστηκε το φαγητό για κάποιες ημέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.