Δεν προετοίμασαν την εφαρμογή Agora για την εκλογή του Προέδρου της Βουλής, ούτως ώστε ο κόσμος να αποφασίσει -όπως οι ίδιοι υποσχέθηκαν- είπε ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδίας Παναγιώτου.

Δύο εβδομάδες πριν, πίστευε ότι το κόμμα του θα μπορούσε να λάβει μέχρι και 15% στις εκλογές, όμως δεν προετοίμασαν την εφαρμογή για να αποφασίσει ο κόσμος, ποιος θα προεδρεύει της Βουλής για τα επόμενα 5 χρόνια.

Υποσχέθηκαν επίσης διαφάνεια, όμως δεν ενημερώνουν κανένα για τις συναντήσεις τους με τα άλλα κόμματα. Αρνούνται μάλιστα να εμφανιστούν ενώπιον του λαού για να λογοδοτήσουν. Και η κοροϊδία έχει τα όριά της…

Α.Π