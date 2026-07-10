Άγριο θάνατο αφού ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στο σπίτι που ζούσε στην Ιρλανδία βρήκε η 43χρονη Τζέιμι Κάρνεϊ από τη Νέα Υόρκη.

Την 43χρονη από τη Νέα Υόρκη βρήκε νεκρή στο κρεβάτι το απόγευμα της Τρίτης η 13χρονη κόρη της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το σώμα της Κάρνεϊ βρέθηκε κάτω από ένα πάπλωμα ενώ το δωμάτιο ήταν καλυμμένο με αίμα με την 43χρονη να έχει θανάσιμα τραύματα στο κεφάλι ως αποτέλεσμα μιας άγριας επίθεσης

Ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 43χρονης είναι ο 28χρονος μετανάστης σύντροφός της Αχμάντ Αλσακέρ, τον οποίο η Κάρνεϊ είχε γνωρίσει σε πορεία υπέρ της Παλαιστίνης.

Ο Αλσακέρ φέρεται να επιβιβάστηκε σε λεωφορείο προς το Δουβλίνο το πρωί της Τρίτης – πριν γίνει αντιληπτός ο θάνατος της Κάρνεϊ – από όπου επιβιβάστηκε σε πτήση για Κωνσταντινούπολη με τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την έρευαν να εξετάζουν τις πιθανές επαφές του τόσο στην Τουρκία όσο και στη Γαλλία, όπου διέμενε προηγουμένως.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 28χρονος να είχε τελικό προορισμό τη Συρία ή την Ιορδανία.

Ο Αλσακέρ ο οποίος είχε φτάσει στην Ιρλανδία το 2024 υποβάλλοντας αίτημα για χορήγηση ασύλου, πιστεύεται ότι έζησε και στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν να φτάσει στο Δουβλίνο.

Στην τελευταία ανάρτησή της στο Instagram στις 4 Ιουλίου, η Κάρνεϊ γιόρταζε την εθνική επέτειο των ΗΠΑ έχοντας δίπλα της τον Αλσακέρ. «Χρόνια πολλά σε όλους για την 4η επέτειο» έγραφε η 43χρονη.

Σε άλλες φωτογραφίες στα social media από τους προηγούμενους μήνες, ο Αλσάκερ έγραφε για την Κάρνεϊ με λεζάντες όπως «είμαι το λουλούδι/warda του και αυτός είναι το φεγγάρι/qamar μου» και «μαθαίνω αραβικά».

protothema.gr