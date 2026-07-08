Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη 45χρονου που σκότωσε τη σύζυγο και τις δύο κόρες του έχει εξαπολύσει η βρετανική αστυνομία.

Ο Ντοντάνα Μκχανίσι Τσούμα (Μαρκ), Βρετανός πολίτης με καταγωγή από την Ζιμπάμπουε, δολοφόνησε την 42χρονη Ζαντίλε, την 15χρονη Νάταλι και την 5χρονη Νάλα σε μονοκατοικία του Μπέντφορντσαϊρ.

Οι Αρχές πιστεύουν πως ο 42χρονος διέφυγε από τη χώρα από το αεροδρόμιο Χίθροου με προορισμό την Ζιμπάμπουε, χρησιμοποιώντας βρετανικό διαβατήριο.

Οι σοροί της μητέρας και των δύο κοριτσιών εντοπίστηκαν στο σπίτι της οικογένειας τη Δευτέρα (6/7) ενώ ο Τσούμα έφυγε από τη Βρετανία το Σάββατο (4/7). Τον 42χρονο κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στο Χίθροου.

Ο 42χρονος Μαρκ στο αεροδρόμιο

Ο επιθεωρητής Λι Μάρτιν, επικεφαλής της έρευνας, δήλωσε: «Έχουμε διερευνήσει πολλές κατευθύνσεις στο πλαίσιο αυτής της πολύπλοκης έρευνας. Γνωρίζουμε ότι ο Μαρκ Τσούμα έφυγε από τη χώρα το Σάββατο και πιστεύεται ότι βρίσκεται πλέον στη Ζιμπάμπουε. Εργαζόμαστε για να τον εντοπίσουμε και να τον συλλάβουμε και του απευθύνουμε έκκληση να παραδοθεί».

«Μαρκ, έχει προκληθεί ανυπολόγιστη οδύνη στους ανθρώπους γύρω σου και αυτό έχει αφήσει τους συγγενείς και τους φίλους σου συντετριμμένους. Η ποινική έρευνα δεν γνωρίζει σύνορα. Συνεργαζόμαστε ενεργά με εθνικές και διεθνείς υπηρεσίες για να διερευνήσουμε κάθε διαθέσιμη πτυχή της υπόθεσης και να σε εντοπίσουμε. Σε παρακαλούμε, κάνε το σωστό, εμφανίσου και παραδώσου στις τοπικές αρχές», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με την Daily Mail, φίλοι της Ζαντίλε αποκάλυψαν ότι η ίδια και ο Τσούμα ετοιμάζονταν να πάρουν διαζύγιο και είχαν προχωρήσει σε εκτίμηση της αξίας της πολυτελούς κατοικίας τους, με σκοπό να τη βγάλουν στην αγορά. Η οικογένεια είχε αγοράσει την μονοκατοικία του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ πριν δύο χρόνια.

«Αντιμετώπιζαν προβλήματα στο γάμο τους εδώ και αρκετό καιρό. Η σχέση τους είχε καταρρεύσει και η Ζαντίλε δεν άντεχε πια. Ήταν υπέροχη μητέρα και σύζυγος και πολλά από τα προβλήματα οφείλονταν στην αυταρχική συμπεριφορά του Μαρκ. Μας είχε πει ότι είχαν εκτιμήσει το σπίτι και είχαν αποφασίσει να χωρίσουν. Ήθελε να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τα παιδιά», δήλωσε.

Ένας άλλος φίλος πρόσθεσε: «Ο γάμος είχε τελειώσει και η Ζαντίλε ήθελε να προχωρήσει χωρίς τον Μαρκ. Ήταν μια πολύ έξυπνη γυναίκα που εργαζόταν στον τομέα της πληροφορικής και ήταν απολύτως ικανή να δημιουργήσει μια νέα ζωή για τον εαυτό της μαζί με τα κορίτσια. Είμαστε συντετριμμένοι. Η Ζαντίλε έβλεπε με αισιοδοξία το μέλλον και θα μας λείψει».

Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Μπέντφορντσαϊρ, Τζον Μέρφι δήλωσε: «Πρόκειται για ένα οδυνηρό περιστατικό, στο οποίο πιστεύεται ότι δολοφονήθηκαν μια μητέρα και τα δύο παιδιά της. Οι σκέψεις μας στρέφονται πρώτα και κύρια προς όλους όσους έχουν πληγεί. Βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια μιας περίπλοκης έρευνας. Διαθέτουμε όλους τους πόρους για να διαπιστώσουμε ακριβώς τι συνέβη και να εντοπίσουμε τον υπεύθυνο. Ως αποτέλεσμα των ερευνών που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής, έχουμε εντοπίσει έναν ύποπτο, τον οποίο γνώριζαν και τα τρία θύματα και ο οποίος, όπως πιστεύουμε, έχει πλέον εγκαταλείψει τη χώρα». Μια γειτόνισσα που ζούσε δίπλα στην οικογένεια για δύο χρόνια τους περιέγραψε ως «αξιοπρεπείς» και «αρκετά εύπορους».

Η αστυνομία απηύθυνε έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

protothema.gr