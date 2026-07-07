Η χήρα του Τσάρλι Κερκ βρέθηκε για πρώτη φορά απέναντι στον δολοφόνο του στο δικαστήριο

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, βρέθηκε για πρώτη φορά ενώπιον του 23χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του συζύγου της, καθώς ξεκίνησε στη Γιούτα η προκαταρκτική ακρόαση που θα κρίνει αν η υπόθεση οδηγηθεί σε δίκη.

Ο 23χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη πενθήμερη προκαταρκτική ακρόαση που θα κρίνει αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε η υπόθεση να οδηγηθεί σε δίκη.

Ο Κερκ, ιδρυτής της νεανικής συντηρητικής οργάνωσης Turning Point USA και στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στην πανεπιστημιούπολη του Utah Valley University στο Όρεμ της Γιούτα.

WATCH: Heavy security surrounds the courthouse as Charlie Kirk’s alleged assassin, Tyler Robinson, is believed to be transported in an armored vehicle ahead of his preliminary hearing. pic.twitter.com/HYaeIIiBED — Breaking911 (@Breaking911) July 6, 2026

Ο Ρόμπινσον, ο οποίος παραδόθηκε στις αρχές μία ημέρα μετά τον πυροβολισμό, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου, παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης και επηρεασμό μάρτυρα.

Οι εισαγγελείς επιχειρούν να πείσουν τον δικαστή ότι υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για να ξεκινήσει κανονική δίκη, στην οποία έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα ζητήσουν την επιβολή της θανατικής ποινής. Ο 23χρονος δεν έχει δηλώσει ακόμη αν αποδέχεται ή αρνείται τις κατηγορίες.

BREAKING: The preliminary hearing in the murder case of Charlie Kirk is now underway in Utah



Charlie Kirk's widow, Erika Kirk, is in the courtroom, where she is expected to come face-to-face with the man accused of murdering her husband, Tyler Robinson. https://t.co/UOoNRU3zyt pic.twitter.com/wkb5FVWcAx July 6, 2026

Η παρουσία της οικογένειας Κερκ στο δικαστήριο

Στην αίθουσα βρέθηκαν για πρώτη φορά η χήρα του Κερκ, Έρικα, οι γονείς του, καθώς και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, γιος του Αμερικανού προέδρου και φίλος του θύματος.

Η οικογένεια ανέφερε σε ανακοίνωσή της πριν από τη διαδικασία ότι κάθε δικαστική διαδικασία αποτελεί «μια οδυνηρή υπενθύμιση» της απώλειας.

«Ο Τσάρλι ήταν ένας αγαπημένος σύζυγος, γιος, αδελφός, φίλος και πατέρας. Κάθε δικαστική διαδικασία μας θυμίζει τον θάνατό του και την απώλεια που άλλαξε για πάντα τις ζωές μας και τις ζωές των παιδιών του», ανέφεραν.

Η Έρικα Κερκ εμφανίστηκε συγκινημένη και αποχώρησε λίγο μετά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας. Στο παρελθόν είχε δηλώσει δημόσια ότι συγχωρεί τον άνθρωπο που κατηγορείται για τη δολοφονία του συζύγου της.

«Ο σύζυγός μου ήθελε να σώσει νέους άνδρες, όπως εκείνον που του πήρε τη ζωή. Τον συγχωρώ, γιατί αυτό έκανε ο Χριστός. Αυτό θα έκανε και ο Τσάρλι», είχε πει στο μνημόσυνό του.

Το «σημείο του ελεύθερου σκοπευτή» στην ταράτσα

Η ακροαματική διαδικασία, που αναμένεται να διαρκέσει έως την Παρασκευή, αποτελεί μέχρι σήμερα την πιο αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων της υπόθεσης.

Πρώτος κατέθεσε ο πρώην αστυνομικός του Utah Valley University, Κρίστοφερ Μπάγκλεϊ, ο οποίος περιέγραψε τι εντόπισε στην ταράτσα κτιρίου με απευθείας οπτική επαφή προς το σημείο όπου μιλούσε ο Κερκ όταν δέχθηκε τον πυροβολισμό.

Όπως είπε, παρατήρησε ίχνη στο χαλίκι που τον έκαναν να πιστέψει ότι οι αρχικές πληροφορίες πως ο δράστης είχε ήδη συλληφθεί μπορεί να ήταν λανθασμένες.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το σημείο «θέση ελεύθερου σκοπευτή», εξηγώντας ότι υπήρχαν σημάδια που έμοιαζαν να έχουν δημιουργηθεί από αγκώνες και γόνατα ανθρώπου ξαπλωμένου σε στάση βολής, καθώς και σημείο όπου πιθανόν είχε τοποθετηθεί όπλο.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Ρόμπινσον φέρεται να είχε αφήσει σημείωμα στον συγκάτοικό του και σύντροφό του, στο οποίο ανέφερε ότι είχε «την ευκαιρία να βγάλει από τη μέση τον Τσάρλι Κερκ» και θα την αξιοποιούσε.

Οι συνήγοροι του 23χρονου δεν έχουν τοποθετηθεί σχετικά με την ενοχή ή την αθωότητά του, ωστόσο έχουν ζητήσει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επιβολής της θανατικής ποινής.

Charlie Kirk's parents and widow, Erika Kirk, arrived to a court in Provo, Utah Monday for the first day of a preliminary hearing for Tyler Robinson, the man accused of shooting and killing the 31-year-old last year.



During the five-day preliminary hearing, prosecutors seeking… pic.twitter.com/O3VuFBgZII — CBS News (@CBSNews) July 6, 2026

protothema.gr