Σχεδόν καθολική είναι πλέον η έκθεση των νέων στην Κύπρο σε περιεχόμενο που συνδέεται με τυχερά παιχνίδια, με τα social media να λειτουργούν ως βασικό κανάλι προβολής και κανονικοποίησης του στοιχήματος.

Νέα έρευνα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων αποτυπώνει ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό ψηφιακό περιβάλλον, στο οποίο 9 στους 10 νέους ηλικίας 18 έως 35 ετών δηλώνουν ότι είδαν τους τελευταίους 12 μήνες περιεχόμενο σχετικό με τυχερά παιχνίδια στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η έρευνα, με θέμα «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Τυχερά Παιχνίδια», διενεργήθηκε από την IMR/UNIC για λογαριασμό της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και παρουσιάστηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026. Πραγματοποιήθηκε παγκύπρια την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2026, σε δείγμα 1.000 ατόμων ηλικίας 18 έως 35 ετών.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η έκθεση των νέων σε περιεχόμενο τζόγου δεν είναι περιθωριακό φαινόμενο, αλλά μέρος της καθημερινής τους ψηφιακής εμπειρίας. Μόλις το 7% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι δεν έχει δει τέτοιου είδους περιεχόμενο, ενώ η μέση συχνότητα έκθεσης φτάνει τις 4,45 φορές τον μήνα.

Το Instagram στην πρώτη γραμμή

Κυρίαρχο κανάλι προβολής αναδεικνύεται το Instagram, το οποίο χρησιμοποιείται από τη μεγάλη πλειοψηφία των νέων. Το 95% των συμμετεχόντων διατηρεί λογαριασμό στην πλατφόρμα και το 79% τη χρησιμοποιεί ως βασικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ όσων εκτέθηκαν σε περιεχόμενο τυχερών παιχνιδιών, το 93% δήλωσε ότι το είδε μέσω Instagram.

Ακολουθούν το Facebook, στο οποίο διατηρεί λογαριασμό το 82% των συμμετεχόντων, και το TikTok, με 68%. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το περιεχόμενο τυχερών παιχνιδιών δεν βρίσκεται σε απομονωμένες γωνιές του διαδικτύου, αλλά εμφανίζεται μέσα στις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες που χρησιμοποιούν καθημερινά οι νέοι.

Διαφημίσεις, influencers και bonus

Ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία οργανωμένου διαφημιστικού περιεχομένου. Το 89% των νέων που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνει ότι βλέπει πληρωμένες διαφημίσεις στοιχηματικών εταιρειών ή διαδικτυακών καζίνο, ενώ το 77% αναφέρει ότι συναντά αναρτήσεις από influencers που προωθούν τυχερά παιχνίδια.

Η εικόνα συμπληρώνεται από προσφορές, bonus, δωρεάν στοιχήματα και αναρτήσεις φίλων που δημοσιοποιούν κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο ψηφιακό περιβάλλον, στο οποίο ο τζόγος προβάλλεται όχι μόνο ως προϊόν, αλλά και ως στοιχείο lifestyle, επιτυχίας και κοινωνικής προβολής.

Δεν το αναζητούν πάντα οι ίδιοι

Παρά την τεράστια έκθεση, η έρευνα δείχνει ότι οι νέοι δεν αναζητούν απαραίτητα ενεργά αυτό το περιεχόμενο. Η πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν ακολουθεί λογαριασμούς τυχερών παιχνιδιών, στοιχηματικών εταιρειών ή tipsters, ενώ υψηλό ποσοστό αναφέρει ότι δεν έχει εγγραφεί σε ιστοσελίδα ή εφαρμογή τυχερών παιχνιδιών μετά από σχετικό περιεχόμενο που είδε στα social media.

Το στοιχείο αυτό καθιστά ακόμη πιο σοβαρό το πρόβλημα, καθώς υποδεικνύει ότι η έκθεση των νέων δεν είναι πάντα αποτέλεσμα προσωπικής επιλογής, αλλά συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη λειτουργία των ίδιων των πλατφορμών και των αλγορίθμων προβολής περιεχομένου.

Η απάντηση της ΕΑΣ

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, Παναγιώτης Τρισόκκας, τόνισε ότι η πρόληψη και η προστασία των πολιτών δεν μπορούν να βασίζονται σε υποθέσεις, αλλά σε αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα. Όπως ανέφερε, οι νέοι αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για την Αρχή.

Ο κ. Τρισόκκας αναφέρθηκε στις δράσεις πρόληψης της ΕΑΣ, μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα Young Cities, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα GAME BRAiN, τα βιωματικά εργαστήρια, οι παρεμβάσεις σε σχολεία, αθλητικές ακαδημίες και πανεπιστήμια, καθώς και η Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού.

Πρόγραμμα στα σχολεία

Η ΕΑΣ προωθεί επίσης την ενίσχυση της συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, με στόχο την εισαγωγή του προγράμματος GAME BRAiN σε όλα τα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην πρόληψη παθολογικών και εξαρτητικών συμπεριφορών, καθώς και στην ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας.

Νέο νομοσχέδιο για παράνομες υπηρεσίες

Η παρουσίαση της έρευνας συμπίπτει με την προετοιμασία δημόσιας διαβούλευσης για νέο νομοσχέδιο της ΕΑΣ, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει τα εργαλεία πρόληψης, ενημέρωσης και προστασίας των ευάλωτων ομάδων, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανηλίκους.

Το νέο πλαίσιο θα περιλαμβάνει αυστηρότερες πρόνοιες για τη διαφήμιση παράνομων υπηρεσιών στοιχήματος και τυχερών παιχνιδιών. Η Αρχή θα μπορεί να ζητά μέτρα όταν παράνομες υπηρεσίες προβάλλονται μέσω social media, εφαρμογών ή αποτελεσμάτων αναζήτησης. Η ΕΑΣ προτίθεται, ακόμη, να ετοιμάσει πρακτικό οδηγό για τους πολίτες, ώστε να ενημερώνονται για τις διαθέσιμες επιλογές περιορισμού της έκθεσής τους σε διαφημίσεις τυχερών παιχνιδιών στις ψηφιακές πλατφόρμες.