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Διευρύνουν τις εκλογικές τους επιτυχίες οι Δημοκρατικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγράφοντας δύο ακόμη νίκες στη Νέα Υόρκη. Ο Τομ Σουόζι (Tom Suozzi) και η Λόρεν Γκίλεν (Laura Gillen) εξασφάλισαν την επανεκλογή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενισχύοντας την παρουσία του κόμματος στο Κογκρέσο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Τομ Σουόζι διατήρησε την έδρα του στην 3η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού Μάικλ Τζ. ΛιΠέτρι Τζούνιορ, ο οποίος είχε λάβει την επίσημη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, η Λόρεν Γκίλεν επανεξελέγη στην 4η εκλογική περιφέρεια της πολιτείας, νικώντας την υποψήφια των Ρεπουμπλικανών, Τζανίν Ντρίσκολ.

Οι δύο νίκες επιτρέπουν στους Δημοκρατικούς να διατηρήσουν τις συγκεκριμένες έδρες, σε μια εκλογική αναμέτρηση που έχει επιφέρει σημαντικές απώλειες στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Και στο Μίσιγκαν επικράτησαν οι Δημοκρατικοί με τον Γουίλιαμ Λόρενς να εκλέγεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με το Spectator Index, στις 21:30 τοπική ώρα Κύπρου, οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων συγκέντρωναν 237 έδρες και οι Ρεπουμπλικάνοι 177.