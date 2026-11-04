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Ο Διευθυντής Αεροπορίας της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Filip Cornelis, διαβεβαίωσε την Τετάρτη την ευρωπαϊκή ομοσπονδία συντεχνιών ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας ATCEUC ότι η ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας στο FIR Λευκωσίας και στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο παραμένει προτεραιότητα για την Επιτροπή και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA), αναφέρει η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΠΑΣΕΕΚ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η απάντηση έρχεται μετά τις επιστολές της ATCEUC για ευρωπαϊκή και διεθνή παρέμβαση λόγω των συνεχιζόμενων παράνομων δραστηριοτήτων τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών και UAV.

Στη συνημμένη επιστολή του, εκ μέρους και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, ο Cornelis αναφέρει ότι οι υπηρεσίες της ΕΕ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις σε τακτική επαφή με το EUROCONTROL, τις εθνικές αρχές και τους αρμόδιους διεθνείς φορείς, προστίθεται.

«Αναγνωρίζει επίσης τον επαγγελματισμό και την εγρήγορση των Κύπριων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στο απαιτητικό περιβάλλον του FIR Λευκωσίας, τονίζοντας ότι η Επιτροπή κατανοεί τις ανησυχίες της ATCEUC. Ο Cornelis εκφράζει εκτίμηση για τον διάλογο με την ομοσπονδία και αναφέρει ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί, καθώς οι υπηρεσίες της ΕΕ συνεχίζουν να ασχολούνται με το θέμα», σημειώνεται.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι τον περασμένο Αύγουστο η ATCEUC και η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΠΑΣΕΕΚ) είχαν ζητήσει, μεταξύ άλλων, την άμεση εμπλοκή του ICAO και νέα διπλωματική πρωτοβουλία της ΕΕ με την Κύπρο και την Τουρκία.

ΚΥΠΕ