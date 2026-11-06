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Τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις που έχει προσλάβει η νεανική παραβατικότητα αποδεικνύει η επίθεση ομάδας ανηλίκων, οι πλείστοι 14 χρόνων, σε πυροσβεστικό όχημα αλλά και περιπολικό που έσπευσαν μετά από φωτιά σε κάδους στη Λάρνακα.

Το απίστευτο είναι πως υπάρχουν μαρτυρίες στην Αστυνομία, σύμφωνα με αρμόδια πηγή, που καταδεικνύουν πως οι ανήλικοι, όλοι Ελληνοκύπριοι, άναψαν εσκεμμένα φωτιά στους κάδους προκειμένου να σπεύσει επί τόπου περιπολικό και να το πετροβολήσουν. Μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής (6/11) είχαν συλληφθεί δύο 14χρονοι, ενώ καταζητούνται άλλοι τρεις συνομήλικοί τους και ένας 17χρονος, που ταυτοποιήθηκαν έπειτα από ανάλυση υλικού από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν στις 27 Οκτωβρίου έξω από τον ιερό ναό Τιμίου Προδρόμου στη Λάρνακα. Αρχικά στο σημείο έσπευσε πυροσβεστικό όχημα έπειτα από κλήση για φωτιά σε δύο κάδους απορριμμάτων. Οι νεαροί άρχισαν να ρίχνουν πέτρες στο πυροσβεστικό, το οποίο απομακρύνθηκε. Στην περιοχή έσπευσαν και μέλη της Αστυνομίας με περιπολικό, το οποίο δέχθηκε βροχή από πέτρες. Από τις πέτρες θρυμματίστηκε ο μπροστινός ανεμοθώρακας και προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο όχημα, χωρίς να τραυματιστεί κάποιο μέλος της Αστυνομίας.

Το περιστατικό καταδίκασε η συντεχνία Ισότητα, αναφέροντας ότι «η επίθεση εναντίον αστυνομικών που εκτελούν το καθήκον τους δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα συνηθισμένο περιστατικό φθοράς περιουσίας, αλλά πρόκειται για εξαιρετικά επικίνδυνη και απαράδεκτη ενέργεια, η οποία θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη».