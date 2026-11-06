Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Κλειστή εναλλάξ ανά κατεύθυνση θα παραμένει η σήραγγα στον αυτοκινητόδρομο Πάφου–Λεμεσού, λόγω εργασιών συντήρησης των εγκαταστάσεών της, από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου και από τις 16 έως τις 20 Νοεμβρίου 2026. Η κυκλοφορία θα διοχετεύεται στη σήραγγα της αντίθετης κατεύθυνσης, η οποία θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι εργασίες θα εκτελούνται καθημερινά από τις 08:00 έως τις 19:00, ως εξής:

9–13 Νοεμβρίου: Κλειστή η σήραγγα στην κατεύθυνση προς Λεμεσό. Η κυκλοφορία και προς τις δύο κατευθύνσεις θα εξυπηρετείται από τη σήραγγα προς Πάφο.

Κλειστή η σήραγγα στην κατεύθυνση προς Λεμεσό. Η κυκλοφορία και προς τις δύο κατευθύνσεις θα εξυπηρετείται από τη σήραγγα προς Πάφο. 16–20 Νοεμβρίου: Κλειστή η σήραγγα στην κατεύθυνση προς Πάφο. Η κυκλοφορία και προς τις δύο κατευθύνσεις θα εξυπηρετείται από τη σήραγγα προς Λεμεσό.

Με την ολοκλήρωση των καθημερινών εργασιών, στις 19:00, η σήραγγα θα παραδίδεται στην κυκλοφορία μέχρι την επανέναρξή τους στις 08:00 της επόμενης ημέρας.

Η Αστυνομία καλεί τους διερχόμενους οδηγούς να κινούνται με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση στην περιοχή των έργων.