Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ξεχωριστές Navtex για υποθαλάσσια έρευνα για την εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών σε περιοχές που εμπίπτουν εντός των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών (ΑΟΖ) τους, εξέδωσαν Κύπρος και Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας – Διάσωσης (ΚΣΕΔ) της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέδωσε Navtex, η οποία είναι σε ισχύ από τις 2 Νοεμβρίου και μέχρι τις 15 του μήνα για εκτέλεση γεωφυσικών ερευνών από το πλοίο “KOBI RUEGG” για το σύστημα καλωδίων του διαδρόμου East to Med (EMC), εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι ο διάδρομος EMC αφορά σε υποθαλάσσιο και επίγειο καλωδιακό σύστημα τηλεπικοινωνιών και μεταφοράς δεδομένων που συνδέει την Ασία με την Ευρώπη, μέσω Σαουδικής Αραβίας και Ελλάδας.

Παρομοίως, οι ελληνικές αρχές εξέδωσαν Navtex για υποθαλάσσια έρευνα στο νοτιανατολικό Κρητικό Πέλαγος για την εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών από το πλοίο “KOBI RUEGG” σε περιοχή που εμπίπτει εντός της Ελληνικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Η ελληνική Navtex θα είναι σε ισχύ μεταξύ 7 και 11 Νοεμβρίου.

ΚΥΠΕ