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Η Μαρίνα Χατζηκώστα έγραψε άλλη μια χρυσή σελίδα στη αθλητική της διαδρομή κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στη Δισκοβολία στους 4ους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026».

Ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Κύπρου στη διοργάνωση κι έγινε πραγματικότητα με τη χρυσή βολή της Μαρίνας Χατζηκώστα στα 53.20 μέτρα. Η κορυφαία νεαρή πρωταθλήτριά μας, φιλοξενήθηκε στη χθεσινή έκδοση του «Down Town», με μια συνέντευξη στον Ανδρέα Κατσιή και μαζί με τον προπονητή της, Κωνσταντίνο Σταύρου, μίλησαν για όλα:

Στα 17 της είναι Νο1 στον κόσμο στην ηλικιακή της κατηγορία στη δισκοβολία και έχει ήδη στραμμένο το βλέμμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Η διαδρομή της Μαρίνας Χατζηκώστα μέχρι εδώ, όμως, μόνο εύκολη δεν ήταν. Μαζί με τον προπονητή της, Κωνσταντίνο Σταύρου, μιλούν στο «Down Town» για την αμφισβήτηση, τις δύσκολες αποφάσεις και τις στερήσεις του πρωταθλητισμού, αλλά και για τη σχέση τους που ξεκίνησε ως ρίσκο και έμελλε να αλλάξει την πορεία και των δύο.

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