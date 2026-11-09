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Στη Σύνοδο G7 που πραγματοποιείται σήμερα (9/11) και αύριο στο Παρίσι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών άσκησαν πίεση στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να διασφαλιστεί μια δίκαιη λύση για την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία και να αποτραπεί μία νέα κλιμάκωση στον πόλεμο με το Ιράν.

Όπως αναφέρει η lemondefr, η συνάντηση των υπουργών από τις κορυφαίες βιομηχανικές χώρες – Βρετανία, Καναδά, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Ηνωμένες Πολιτείες – παρέχει στην Ευρώπη και στους συμμάχους της την ευκαιρία να εκφράσουν τις ανησυχίες τους στον Αμερικανό ομόλογό τους.

Ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία, που ξέσπασε μετά την πλήρη εισβολή στη γειτονική χώρα τον Φεβρουάριο του 2022, πλησιάζει την πέμπτη επέτειό του. Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να μην αποκλείει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, ακόμη και μετά την ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας.

Η συνάντηση συμπίπτει με τις συνομιλίες υπό την αμερικανική μεσολάβηση μεταξύ Μόσχας και Κιέβου στο Αμπού Ντάμπι, που έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη (10/11) και την Τετάρτη (11/11) για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ευρώπη ανησυχεί ότι το Κίεβο κινδυνεύει να αναγκαστεί να αποδεχτεί δυσμενείς όρους και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να προσφέρουν στη Ρωσία νέες εγγυήσεις ασφάλειας παρακάμπτοντας τους Ευρωπαίους.

«Για την Ευρώπη, είναι σαφές: δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας για την Ευρώπη», σημείωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάδεφουλ, καθώς κατευθυνόταν προς τις συνομιλίες, ενώ πρόσθεσε ότι η Ευρώπη «πρέπει να έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Οι ΗΠΑ στοχεύουν σε συμφωνία για την Ουκρανία

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε την Κυριακή (8/11) ότι οι Ευρωπαίοι θα εκπροσωπηθούν στις συνομιλίες του Αμπού Ντάμπι, στις οποίες θα συμμετάσχει και η Γαλλία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, πυροδότησε φόβους για στροφή των ΗΠΑ προς το Κρεμλίνο, προβλέποντας μια «πολύ μεγάλη» συμφωνία με τη Ρωσία που θα αφορά όχι μόνο την Ουκρανία αλλά «ολόκληρη την Ευρώπη».

Ωστόσο, πριν αναχωρήσει για το Παρίσι, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι η μεταπολεμική υποδομή ασφάλειας της Ευρώπης αποτελεί «ένα από τα βασικά θέματα που έχουν τεθεί επανειλημμένα σε κάθε συζήτηση, όποτε γίνονται αναφορές στις διαπραγματεύσεις». «Προφανώς πρέπει να ξεπεράσουμε τη σύγκρουση για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο», σημείωσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σίμπιγκα, αναμένεται να δώσει το παρών στις συνομιλίες στο Παρίσι για μια συνεδρίαση σχετικά με την Ουκρανία αύριο, Τρίτη (10/11). Έγραψε στο X ότι θα επικεντρωθεί σε «βήματα προς την αποκλιμάκωση και την ειρήνη, την ενίσχυση της προστασίας του ουκρανικού εναέριου χώρου, την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης στον επιτιθέμενο και την ελευθερία ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα».

Heading to Paris for the G7 Foreign Ministers' Meeting, at the invitation of my colleague Jean-Noël Barrot.



This will be an important diplomatic week for Ukraine.



Alongside President @ZelenskyyUa's intensive efforts to bring a just and lasting peace closer, we are working with… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 9, 2026

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι είχε συνομιλήσει με την Πρόεδρο της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προκειμένου να συντονίσουν τις θέσεις τους με την Ένωση εν όψει των συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι.

Στο περιθώριο της συνάντησης στο Παρίσι, ο Καναδάς, μέλος της G7, ανακοίνωσε σήμερα νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Πρόσθεσε 38 οντότητες και 24 άτομα στον κατάλογό του με πάνω από 3.500 στόχους που υπόκεινται σε κυρώσεις «προκειμένου να μειωθούν ακόμα περισσότερο οι στρατιωτικές δυνατότητες της Ρωσίας».

Φόβοι για νέα κλιμάκωση με το Ιράν

Σχετικά το Ιράν, ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει εντελώς το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων, μεταξύ άλλων στο λεγόμενο «Pickaxe Mountain», μια υποτιθέμενη πυρηνική εγκατάσταση, την ύπαρξη της οποίας η Τεχεράνη αρνείται. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι επιθυμούν να δουν μια λύση και την επιστροφή της ναυτιλιακής κίνησης στην κανονικότητα στο στενό του Ορμούζ, το ενεργειακό κόμβο διαμετακόμισης. Ο Τραμπ κατεύνασε ορισμένους φόβους δηλώνοντας στο CNN ότι ήταν «εξαιρετικά απίθανο» να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες.

«Σίγουρα δεν μπορούμε να αντέξουμε καμία στρατιωτική κλιμάκωση αυτή τη στιγμή», είπε ο Βαδεφούλ, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες της G7 θα «επικεντρωθούν στον εντοπισμό τρόπων για να διασφαλιστεί ότι αυτό θα αποφευχθεί πράγματι».

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, όμως, προειδοποίησε ότι δεν είχε σημειωθεί «καμία πρόοδος» στις συνομιλίες με το Ιράν, των οποίων οι απαιτήσεις, όπως είπε, ήταν «όχι μόνο απλά απαράδεκτες, αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις, εξωφρενικές, γελοίες και πραγματικά μη ρεαλιστικές».

Ρούμπιο: Αντιμετώπιση προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας και της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω της διεθνούς συνεργασίας

Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνάντησης ο Μάρκο Ρούμπιο προχώρησε σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Χ επισημαίνοντας ότι «εξακολουθούμε να εστιάζουμε στην αντιμετώπιση των απειλών για την περιφερειακή σταθερότητα και στη συνεργασία με τους εταίρους μας για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας και της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλο τον κόσμο».

«Στις συζητήσεις στο πλαίσιο της G7, τόνισα την ανάγκη οι οργανισμοί του ΟΗΕ να εξαλείψουν τη σπατάλη που προκαλεί η γραφειοκρατία και να καταστήσουν την ανθρωπιστική βοήθεια πιο αποτελεσματική. Η βοήθειά μας πρέπει να παραμείνει προσωρινή, στοχευμένη και υπό λογοδοσία», πρόσθεσε.

We remain focused on addressing threats to regional stability and working with our partners to confront ongoing security and humanitarian challenges around the world.



In discussions at the G7, I emphasized the need for UN agencies to eliminate wasteful bureaucracy and make… pic.twitter.com/slZ9CpNiE6 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 9, 2026

Επίσης, σε ξεχωριστή ανάρτηση στον λογαριασμό του ο Αμερικανός ΥΠΕΞ έγραψε ότι «η καινοτομία οδηγεί την εποχή της Υπερνοημοσύνης (Τεχνητή Νοημοσύνη)».

«Σήμερα, στη σύνοδο της G7, τόνισα πώς η προσέγγιση του Προέδρου Τραμπ, που δίνει προτεραιότητα στην καινοτομία, διατηρεί τους Αμερικανούς προγραμματιστές στην πρώτη γραμμή αυτής της τεχνολογίας, ενισχύοντας την ευημερία και την εθνική μας ασφάλεια.

Οι χώρες της G7 έχουν κοινό συμφέρον να προστατεύσουν τα πρωτοποριακά μοντέλα από την εκμετάλλευση και την κατάχρηση. Χρειαζόμαστε συνεργασίες με πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα, όχι περισσότερη ρύθμιση και περιττή γραφειοκρατία. Ο στόχος είναι η ασφάλεια και οι ευκαιρίες για τον αμερικανικό λαό και για τους εταίρους μας».

Innovation is driving the Super Intelligence era.



Today at G7, I emphasized how President Trump’s innovation-first approach is keeping American developers at the forefront of this technology, strengthening our prosperity and national security.



G7 countries have a shared… pic.twitter.com/WdCGGak24l — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 9, 2026

Αλλαγή τόπου διεξαγωγής της συνάντησης της G7

Η υπουργική συνάντηση, μία από τις τελευταίες εκδηλώσεις της γαλλικής προεδρίας της G7, είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη Μασσαλία. Ωστόσο, την τελευταία στιγμή η εκδήλωση μεταφέρθηκε στη γαλλική πρωτεύουσα κυρίως λόγω προγραμματισμού.

«Καλώς ήρθατε στη Μασσαλία», είπε ο Μπαρότ στην εναρκτήρια ομιλία του προς τους συναδέλφους υπουργούς, πριν διορθώσει τον εαυτό του, προκαλώντας γέλια.

Η επίσκεψη του Ρούμπιο – ο οποίος θεωρείται από τα αμερικανικά ΜΜΕ ως πιθανός υποψήφιος για τη διαδοχή του Τραμπ – είναι η πρώτη του στο εξωτερικό μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Το 2027, η Ουάσιγκτον θα αναλάβει την προεδρία της G7 από τη Γαλλία.

protothema.gr