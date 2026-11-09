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Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Αστυνομία Κύπρου ενόψει της έναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο, με το κλειστό γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό να μετατρέπεται σε έδρα της ισραηλινής ομάδας για τις ανάγκες της EuroLeague. Η αυλαία ανοίγει στις 12 Νοεμβρίου, με το ισραηλινό ντέρμπι απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, σε μια αναμέτρηση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία και από πλευράς αστυνόμευσης, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Οι προετοιμασίες της Αστυνομίας βρίσκονται σε τελικό στάδιο, με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό να κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Aφενός τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των αγώνων, χωρίς επεισόδια, παρενοχλήσεις ή άλλες έκνομες ενέργειες, και αφετέρου την πρόληψη και αντιμετώπιση οποιασδήποτε ενδεχόμενης απειλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «philenews», έχουν πραγματοποιηθεί ασκήσεις επί χάρτου, ενώ έχουν αξιολογηθεί διάφορα πιθανά σενάρια, ώστε η Αστυνομία να είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα σε οποιοδήποτε περιστατικό. Η προετοιμασία δεν περιορίζεται μόνο στην ώρα διεξαγωγής των αναμετρήσεων, αλλά καλύπτει ολόκληρο το χρονικό διάστημα παραμονής των ομάδων και των φιλάθλων στην Κύπρο.

Αυξημένα μέτρα από την άφιξη μέχρι την αναχώρηση

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη συνολική αστυνόμευση των αποστολών, από την άφιξή τους στην Κύπρο, τη διαμονή τους στα ξενοδοχεία και τη μετάβασή τους στο γήπεδο, μέχρι την ολοκλήρωση των αγώνων και την ασφαλή αναχώρησή τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πρόληψη επεισοδίων μεταξύ οπαδών, στην αποτροπή ενδεχόμενων προκλήσεων και στη διαχείριση οποιασδήποτε κινητοποίησης ή διαμαρτυρίας που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο των αναμετρήσεων.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο Ισραήλ έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την εκπόνηση του σχεδίου δράσης. Για τον λόγο αυτό, η Αστυνομία αξιολογεί και το ενδεχόμενο σοβαρής απειλής, λαμβάνοντας αυξημένα προληπτικά μέτρα.

Η Αστυνομία βρίσκεται, συνεπώς, μπροστά σε μια ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση, με στόχο οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις να διεξαχθούν χωρίς προβλήματα, παρά τις αυξημένες προκλήσεις που δημιουργεί η ευρύτερη γεωπολιτική κατάσταση. Το ζητούμενο είναι να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων όσοι θα βρίσκονται στην Κύπρο για τους αγώνες, από την άφιξη των ομάδων μέχρι και την αναχώρηση των τελευταίων φιλάθλων.

Στην επιχείρηση θα συμμετέχουν μέλη από διάφορες υπηρεσίες της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων η ΜΜΑΔ, οι Υπηρεσίες Πληροφοριών, η ΑΔΕ Λεμεσού, η Τροχαία Αρχηγείου καθώς και αντιοχλαγωγικές διμοιρίες. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται, επίσης, η αξιοποίηση ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και drones, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων επιτήρησης και ασφάλειας.

Παράλληλα, θα λειτουργήσουν κέντρα διαχείρισης κρίσεων τόσο στο γήπεδο όσο και στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, με στόχο τον συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και την άμεση αξιολόγηση οποιουδήποτε περιστατικού.

Το γήπεδο παραδίδεται στην Αστυνομία από την προηγούμενη ημέρα

Κομβικό σημείο του σχεδιασμού αποτελεί η φύλαξη του «Σπύρος Κυπριανού». Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, το γήπεδο θα παραλαμβάνεται από την Αστυνομία από την προηγούμενη ημέρα κάθε αγώνα, ώστε να διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις. Ακολούθως, ο χώρος θα τελεί υπό αστυνομική επιτήρηση μέχρι την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και την αποχώρηση των φιλάθλων και των αποστολών. Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις θα επιτρέπεται και για τις ανάγκες των προπονήσεων των ομάδων, υπό τους προβλεπόμενους ελέγχους.

Θα υπάρχει συντονισμός και συνεχής αξιολόγηση της κατάστασης σε όλους τους αγώνες ενώ η ευθύνη για την αστυνόμευση και την ασφάλεια των αγώνων ανήκει εξ ολοκλήρου στην Αστυνομία Κύπρου, παρά την παρουσία προσωπικού ασφαλείας της ισραηλινής ομάδας.

Ηλεκτρονικά εισιτήρια και αυστηροί έλεγχοι

Ιδιαίτερη πρόνοια υπάρχει και για την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο. Τα εισιτήρια θα διατίθενται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και θα περιλαμβάνουν διαδικασία ταυτοποίησης μέσω ειδικής πλατφόρμας. Παράλληλα, οι έλεγχοι στις εισόδους θα είναι ιδιαίτερα αυστηροί, με τη χρήση ειδικών συσκευών και τεχνολογικών μέσων. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι δεν θα εισέλθουν στο γήπεδο πρόσωπα ή αντικείμενα που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στην ασφάλεια της διοργάνωσης.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία των φιλάθλων, ο σχεδιασμός προβλέπει 3.000 θέσεις για τους φίλους της Μακάμπι Τελ Αβίβ, 1.500 για το κυπριακό κοινό και 100 για τους οπαδούς της εκάστοτε φιλοξενούμενης ομάδας.

Ιωάννα Μάντζιηπα