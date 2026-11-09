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Στην τελική ευθεία εισέρχεται η συμφωνία για την εμπλοκή του επενδυτικού σχήματος με επικεφαλής τον Σάββα Λιασή στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΑΠΟΕΛ.

Η Εταιρεία συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την 1η Δεκεμβρίου, κατά την οποία θα τεθούν προς έγκριση οι απαραίτητες αποφάσεις για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και την ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων από τη νέα εταιρεία «APOEL 1926 FOOTBALL LTD» (NewCo), καθώς και οι σχετικές καταστατικές τροποποιήσεις.

Η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς εκκρεμεί η έγκριση των μετόχων.

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