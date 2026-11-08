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Οι ιδρυτές του ΑΠΟΕΛ θα μαζευτούν σήμερα εκεί… ψηλά, για να παρακολουθήσουν το ραντεβού με την Ιστορία. Τίποτα δεν θα ‘ναι γνώριμό, τίποτα δεν θα είναι οικείο, παρά μόνο η αύρα του θρύλου που γιορτάζει σήμερα 100 χρόνια ζωής.

Πάλι καλά που αντίπαλος θα είναι ο Άρης, ένας σύλλογος τον οποίο αντιμετώπιζαν από τα πρώτα χρόνια της ποδοσφαιρικής δράσης στην Κύπρο. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι διαφορετικά, ως προϊόν της εξέλιξης του ανθρώπου, της ζωής και του ποδοσφαίρου.

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