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Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και περισσότεροι από 80 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην επαρχία Γκίζας της Αιγύπτου, όπου επιβατικά τρένα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό αρκετών βαγονιών, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Οι Αιγυπτιακοί Εθνικοί Σιδηρόδρομοι ανέφεραν ότι τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Γκίζα προς το Φαγιούμ προσέκρουσε στο πίσω μέρος ενός δεύτερου τρένου που ταξίδευε από το Κάιρο προς το Ασουάν.

Η σύγκρουση συνέβη μεταξύ των σταθμών Καφρ Αμμάρ και Αλ Ράκκα, σύμφωνα με την αρμόδια σιδηροδρομική αρχή.

Αρκετά βαγόνια εκτροχιάστηκαν κατά τη σύγκρουση, προκαλώντας τραυματισμούς σε δεκάδες επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Τα σιδηροδρομικά ατυχήματα δεν είναι σπάνια στην Αίγυπτο. Οι κύριες αιτίες είναι το ανθρώπινο λάθος στις ισόπεδες διαβάσεις και οι δυσλειτουργίες των σηματοδοτών.

protothema.gr