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Ημέρα γιορτής για τον ελληνικό αθλητισμό είναι η σημερινή, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, με την Αθήνα να βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου δρομικού κινήματος και χιλιάδες αθλητές να συμμετέχουν στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο. Η ιστορική διαδρομή από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο ζωντάνεψε ξανά, σε μια διοργάνωση που συνδυάζει την αθλητική προσπάθεια με την ιστορία και τον συμβολισμό του Μαραθωνίου.

Στις 08:30 δόθηκε από τον Μαραθώνα η εκκίνηση του Αυθεντικού Μαραθωνίου των 42.195 μέτρων, με περίπου 25.000 δρομείς να συμμετέχουν στη διαδρομή που καταλήγει στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ενώ συνολικά στους αγώνες που διεξάγονται σήμερα συμμετέχουν πάνω από 85.000 από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ρεκόρ αγώνα από τον Αιθίοπα Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι στον Μαραθώνιο

Με νέο ρεκόρ αγώνα ολοκληρώθηκε η προσπάθεια του νικητή στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, καθώς ο Αιθίοπας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι τερμάτισε πρώτος στο Παναθηναϊκό Στάδιο, καλύπτοντας την ιστορική διαδρομή των 42.195 μέτρων σε 2 ώρες, 10 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα.

Ο πρώτος Έλληνας μαραθωνοδρόμος που τερμάτισε είναι ο Κώστας Σταμούλης.

Δεύτερος Έλληνας ο Μπάμπης Πιτσώλης.

Ο Κωνσταντίνος Σταμούλης ήταν ο πρώτος Έλληνας που τερμάτισε στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, καλύπτοντας την ιστορική διαδρομή των 42.195 μέτρων σε 2 ώρες, 17 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα.

Ο αθλητής του ΓΑΣ Αγρινίου κατέλαβε την όγδοη θέση στη γενική κατάταξη, τερματίζοντας στο Παναθηναϊκό Στάδιο με διαφορά 7 λεπτών και 34 δευτερολέπτων από τον νικητή του αγώνα, Αιθίοπα Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι, ο οποίος σημείωσε ρεκόρ διαδρομής με χρόνο 2:10:03.

Δεύτερος Έλληνας τερμάτισε ο Χαράλαμπος Πιτσώλης του ΓΑΣ Ο Ιλισσός, με επίδοση 2:18:58, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση της γενικής κατάταξης.

Την πρώτη τριάδα των Ελλήνων συμπλήρωσε ο Νικόλαος Σταμούλης, αδελφός του πρώτου νικητή Κωνσταντίνου Σταμούλη, επίσης του ΓΑΣ Αγρινίου, ο οποίος τερμάτισε δέκατος στη γενική κατάταξη με χρόνο 2:19:05, μόλις επτά δευτερόλεπτα πίσω από τον Πιτσώλη.

protothema.gr