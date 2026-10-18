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Μας κάλεσαν, είδαμε το σκοπό και το philenews ανταποκρίθηκε αμέσως. Η διοργάνωση ΆλφαΜέγα Run As One 2026 ένωσε σήμερα (18/10) για ακόμη μία χρονιά χιλιάδες δρομείς, οικογένειες και φίλους του αθλητισμού σε μια μοναδική γιορτή συμμετοχής, προσφοράς και διασκέδασης, αφιερωμένη στα παιδιά.

Μια εκδήλωση που δείχνει στα παιδιά μας τη λεωφόρο που μπορούν να ακολουθήσουν για την υγεία τους, μακριά από ένα σωρό κακοτοπιές της εποχής.

Το philenews με μια δυνατή ομάδα έτρεξε στον εταιρικό αγώνα για να στείλει ηχηρό μήνυμα: Ωθήστε τα παιδιά στον αθλητισμό! Τα σώζει από πολλούς κινδύνους!