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Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από τη Γαλλία, όπου οι μαζικές διαδηλώσεις για την ακρίβεια συνοδεύτηκαν από εκτεταμένες λεηλασίες καταστημάτων, με ιδιαίτερο στόχο τις μπουτίκ πολυτελών οίκων μόδας και τα καταστήματα ακριβών προϊόντων.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν κουκουλοφόρους να σπάνε βιτρίνες, να εισβάλλουν σε καταστήματα και να αρπάζουν προϊόντα μεγάλης αξίας, προτού εξαφανιστούν στους γύρω δρόμους. Ανάμεσα στους στόχους βρίσκονται γνωστά fashion brands, όπως η Louis Vuitton, η Celine και η Dior, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι εικόνες από τις Galeries Lafayette, ένα από τα πιο γνωστά πολυκαταστήματα του Παρισιού, που φιλοξενεί μερικούς από τους ακριβότερους οίκους μόδας στον κόσμο.

PARIS. Furor de consumo en las galerias Lafayette pic.twitter.com/pofpHVMM7b October 18, 2026

Galeries Lafayette in Paris is being looted tonight.



It’s the French equivalent of Harrods in London or Bergdorf Goodman in NYC pic.twitter.com/F5jZU4bswZ — Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2026

Ach so, bei Louis Vuitton haben die Plünderer in Frankreich nach Büchern gesucht. Und weil es dort nichts zur Erweiterung des Horizonts gab, nahm man eben diese kapitalistischen Luxusartikel mit, um eine Weiterbildung zu bezahlen. Das erklärt alles! pic.twitter.com/xk56zKcI1i October 18, 2026

Στο στόχαστρο οι πολυτελείς μάρκες – Εικόνες καταστροφής στο Παρίσι

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι δράστες χρησιμοποίησαν βαριοπούλες και άλλα αντικείμενα για να καταστρέψουν τις προσόψεις των καταστημάτων. Στη συνέχεια εισέβαλαν στο εσωτερικό τους, αφαιρώντας τσάντες, ρούχα και άλλα ακριβά προϊόντα.

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα επεισόδια στις εμπορικές περιοχές του Παρισιού, όπου καταγράφηκαν λεηλασίες σε καταστήματα πολυτελείας κοντά στην πλατεία Βαντόμ, αλλά και επιθέσεις σε επιχειρήσεις κατά μήκος κεντρικών λεωφόρων.

Tentative de pillage de la boutique Louis Vuitton, place Vendôme. La situation est chaotique dans le quartier. #17octobre pic.twitter.com/6BYbESxGPK — Samuel Clauzier (@Masleuu) October 17, 2026

High-end stores are the first to be looted:



During the widespread unrest in Paris, Louis Vuitton and Rolex stores were looted. pic.twitter.com/aQSnfMZTw3 October 18, 2026

Στην περιοχή της πλατείας Δημοκρατίας (République), ομάδα ατόμων έσπασε τη βιτρίνα καταστήματος καλλυντικών και πετούσε προϊόντα στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί απέξω. Σε άλλη περίπτωση, δράστες εισέβαλαν σε κατάστημα τηλεπικοινωνιών και άρχισαν να πετούν κινητά τηλέφωνα προς τον κόσμο.



La situation est totalement hors de contrôle à Paris dans le secteur République.



Des dizaines de boutiques sont pillées depuis plus de deux heures sur le boulevard Magenta.#Paris #17octobre pic.twitter.com/iV95XdDyby — Luc Auffret (@LucAuffret) October 17, 2026

Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο και στους γύρω δρόμους. Το μνημείο στην πλατεία République καλύφθηκε με συνθήματα, ενώ ξηλώθηκαν πλάκες από το πλακόστρωτο. Παράλληλα, το μπαρ «La Barrique» τυλίχθηκε στις φλόγες.



🚨🇫🇷 ALERTE INFO | UN RESTAURANT EST EN FEU AU PIED D’UN IMMEUBLE D’HABITATION, à proximité de la place de la République, à Paris. (@LucAuffret) pic.twitter.com/IXS3vooIxV — Impact (@ImpactMediaFR) October 17, 2026

Σε κοντινό σούπερ μάρκετ, νεαροί άρπαξαν μπουκάλια αλκοόλ και κουτάκια αναψυκτικών, τα οποία στη συνέχεια εκτόξευσαν εναντίον αστυνομικών.



🇫🇷💎 FLASH — UNE BOUTIQUE SWAROVSKI COMPLÈTEMENT PILLÉE !



Le magasin de luxe a été vidé de ses articles. Des images impressionnantes ! pic.twitter.com/Vw0xTCUSoG — Focus (@FocusMedia_Fr) October 17, 2026

Paris’teki protestolar sırasında göstericilerin arasına karışan bazı gruplar, Louis Vuitton ve Hugo Boss gibi lüks mağazaları hedef aldı.



Vitrinleri kırarak içeri giren yağmacılar, toplam 1.900.000$ değerindeki ürünleri gasp etti. https://t.co/9m4hRvNyz6 pic.twitter.com/TjNssWRBcD — HypeON Haber (@HypeOnHaber) October 18, 2026

Από την Hermès μέχρι φούρνους – Λεηλασίες και στη Μασσαλία

Οι λεηλασίες δεν περιορίστηκαν στο Παρίσι. Στη Μασσαλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, ομάδες ατόμων προκάλεσαν ζημιές σε δεκάδες επιχειρήσεις, με χαρακτηριστική την επίθεση σε κατάστημα της πολυτελούς μάρκας Hermès.

Une boutique Hermès a été dévalisé à Marseille pic.twitter.com/3mouVWyhn3 — Erreur 404 (@Erreur455769746) October 17, 2026

A Hermes boutique in Paris has been ransacked by migrant looters. pic.twitter.com/HDYtOqxloc — Ian Miles Cheong (@ianmiles) October 17, 2026

Στόχος έγιναν επίσης κοσμηματοπωλεία, καταστήματα ένδυσης, καλλυντικών και οικιακών συσκευών, αλλά ακόμη και αρτοποιεία, γεγονός που δείχνει ότι οι επιθέσεις δεν περιορίστηκαν αποκλειστικά στα ακριβά εμπορικά σήματα.



Louis Vuitton, Apple, Hermès, Rolex, pharmacies, supermarkets, and more were looted in France during the protests. pic.twitter.com/zTnniAs7en — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) October 18, 2026

Η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε κατάστημα υποδημάτων. Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν στη Λιλ, όπου λεηλατήθηκε κατάστημα της Apple στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Αρνό Ντελάντ.



🔴 MANIFESTATION DU 17 | La boutique de luxe BURBERRY de la rue Saint Honoré, à 500m de l’Élysée, est PILLÉE par les émeutiers. (exclu) 🧥💰 pic.twitter.com/Bs4XOccLxQ — SIRÈNES (@SirenesFR) October 17, 2026

Στη Νίκαια, οι δράστες επιτέθηκαν σε καταστήματα αθλητικών ειδών και σε αντιπροσωπεία μοτοσικλετών, αφαιρώντας εμπορεύματα και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.



Πάνω από 1.200 συλλήψεις και 150 τραυματίες αστυνομικοί

Οι διαδηλώσεις του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν με βασικό αίτημα την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της υποχώρησης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, περίπου 550.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Αν και πολλές πορείες πραγματοποιήθηκαν ειρηνικά, σε αρκετές πόλεις ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια, με συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών, εμπρησμούς και λεηλασίες.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι οι συλλήψεις έφτασαν τις 1.200, ενώ 150 αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Η κοινωνική ένταση στη Γαλλία έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, καθώς η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών έχει περιοριστεί και οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί, εν μέσω των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων.

Παράλληλα, οι διαδηλώσεις μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση και οι καταγγελίες περί αστυνομικής βίας έχουν ενισχύσει το κλίμα δυσαρέσκειας, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Οι εικόνες από τα λεηλατημένα καταστήματα πολυτελείας, τις κατεστραμμένες βιτρίνες και τους δρόμους γεμάτους σπασμένα γυαλιά αποτυπώνουν το μέγεθος των επεισοδίων, σε μια περίοδο κατά την οποία η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθιά κοινωνική και πολιτική ένταση.

protothema.gr