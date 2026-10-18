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Μεγάλος αριθμός ακινητοποιημένων αυτοκινήτων καταστράφηκε από πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τη 1:00 τα ξημερώματα σε ανοικτό χωράφι, σε βιομηχανική περιοχή της Λευκωσίας.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα οχήματα βρίσκονταν σε μη λειτουργήσιμη κατάσταση και προορίζονταν για ανταλλακτικά.

Η σκηνή αποκλείστηκε από την Αστυνομία, ενώ οι εξετάσεις για τη διαπίστωση των ακριβών αιτιών της πυρκαγιάς αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα το πρωί.